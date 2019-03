La sorcellerie mystifiera Québec

Un grand banquet, une soirée de bal au Château Frontenac et une immersion dans le monde des sorciers, Québec se dévoilera sous un tout nouveau jour, en octobre, avec Les Sorcelleries de Québec.

L’École fictive de Fort Diamant, la plus grande et ancienne école de sorcellerie d’Amérique, ouvrira ses portes, pour la première fois de son histoire, aux non-initiés, les 4, 5 et 6 octobre.

La Société secrète des sorciers du Québec et le Sage Sénat ont conclu qu’il pourrait être bénéfique d’agrandir la communauté des pratiquants des arts mystiques.

« C’est une occasion pour les sorciers et sorcières des quatre coins du monde, qui se réunissent secrètement depuis plus 400 ans, de se retrouver dans un contexte festif », a lancé le directeur Elzéar Longuebarbe, lors d’une de ses très rares sorties publiques chez les « Pas-Sorciers ».

L’homme s’est présenté, hier, accompagné par quelques sorciers, dans un des parloirs secrets du Château Frontenac, qui mène à l’école de sorcellerie Fort Diamant.

Inspiré par les univers d’Harry Potter, du Seigneur des anneaux et de la mythologie fantastique québécoise, Les Sorcelleries de Québec se déploiera, pour sa première édition, avec trois événements.

Un banquet des sorciers sera à l’honneur le 4 octobre au Manège militaire Voltigeurs de Québec. Les Pas-Sorciers de tous âges sont conviés à un souper spectacle où ils pourront découvrir les professeurs, le fonctionnement de l’École de Fort Diamant et les sorciers des familles Durtêtes, Longuevues, Sageâmes, Surveinards et Tournetrèfles. Il y aura de la musique, de la magie et de la gastronomie.

Le lendemain, dans la salle de bal du Château Frontenac, un bal des sorciers se déroulera de 19 h jusqu’à la « mi-nuit ».

Il y aura de la musique, de la danse, de la sorcellerie, des concours, des élixirs et des potions magiques. Il faudra toutefois rester sur ses gardes.

Des créatures fantastiques pourraient faire leur apparition.

Le parc de l’Esplanade sera transformé, les 4, 5 et 6 octobre, en un village ensorcelé, afin de rapprocher sorciers et « Pas Sorciers ».

On pourra y fabriquer sa baguette et autres objets destinés à éloigner « Celui-qu’on-nomme-le-Diable ». Il y aura des histoires à dormir debout, une quinzaine d’ateliers où il sera possible d’en découvrir plus sur la sorcellerie québécoise.

Le banquet et le bal sont payants et le village ensorcelé sera gratuit.

Une équipe de création

Un rêve a amené l’homme d’affaires Jean-Paul Desjardins, coproducteur et instigateur du projet, à vouloir créer ce nouveau rendez-vous.

« Ça faisait longtemps que j’avais envie de faire un événement qui mettrait en valeur la mythologie, la sorcellerie, les dragons et tout ce qui tourne autour du Seigneur des anneaux et du Hobbit », a-t-il raconté.

Avec la coproductrice Caroline Roy et les gens du Festival de Magie de Québec, l’équipe s’est entourée d’un important groupe de collaborateurs, incluant l’historien Jean Provencher, l’auteur et coscénariste Alex S. Girard, le coscénariste et consultant magicien Marc Trudel et le metteur en scène Maxime Robin, afin de créer l’univers magique qui sera en place.

« C’est un événement qui sera suivi par d’autres éditions et qui va s’enrichir avec de nouveaux lieux et de nouvelles activités avec les années. Ça sera trois jours pour la première et on pense à le faire sur dix jours en 2020 », a-t-il fait remarquer.

►Tous les détails sont en ligne à l’adresse sorcelleriedequebec.com.