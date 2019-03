Le père Grou célèbre sa première messe après l'attaque

MONTRÉAL – Le père Claude Grou a fait son retour en poste vendredi matin pour célébrer une messe à l’oratoire Saint-Joseph, où il a été victime d’une agression au couteau, il y a une semaine.

Vendredi dernier, le recteur de l'oratoire a été poignardé au thorax et au flanc en pleine messe. Il a subi des blessures superficielles et avait été transporté à l'hôpital par mesure préventive. Un point de presse était prévu après la messe et le père Grou devait faire une déclaration.