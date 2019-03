L’Envolée-Bénéfice 2019

Jeudi, le 4 avril, c’est sous le thème de la Mascarade que se déroulera la deuxième édition de L’Envolée-Bénéfice, soutenue par TVA et le Journal de Québec. Plus de 130 invités sont attendus pour cet événement au cours duquel des dons seront amassés afin de soutenir l’organisme Les Anges du Bal, qui vient en aide aux finissantes de 5e secondaire de la région issues de milieux défavorisés afin de leur offrir une tenue de bal complète pour leur permettre de vivre un bal de rêve. Un encan silencieux sera également organisé afin d’amasser des sommes supplémentaires. Les organisateurs promettent une soirée colorée, avec des prestations musicales, une présentation originale faite par un sommelier et la présence d’un fou du roi, d’une liseuse de cartes et d’un alchimiste, le tout, agrémenté des créations gastronomiques du 47e parallèle, de Restos Plaisirs et de la Pâtisserie Hansel & Gretel.

Rappelons que les Anges du Bal est un organisme de bienfaisances qui s’est engagé à fournir gratuitement une tenue de bal complète pour les finissantes de 5e secondaire provenant de milieux défavorisés. Pour leur permettre de vivre une journée à la mesure de leurs rêves, l’organisme recueille des dons et collecte des robes, des chaussures et des accessoires. Avec l’aide de partenaires, ces articles sont nettoyés, réparés et rendus disponible lors d’une journée boutique organisée pour les jeunes filles qui se sont inscrites. L’organisme vient ainsi en aide à des jeunes filles provenant de 52 écoles secondaires regroupées dans 9 commissions scolaires allant du Centre-du-Québec jusqu’à la côte sud, en passant par la Beauce, Portneuf et la région de Charlevoix.

Pour se procurer des billets ou faire un don : lepointdevente.com/billets/anges190404. Vous êtes finissante et avez besoin d’un coup de pouce pour acheter une tenue pour cette importante occasion? Inscrivez-vous à la journée boutique des 4 et 5 mai, sur angesdubal.org.