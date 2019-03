Les champions en titre de retour en séries

En vertu de leur victoire contre les Hurricanes de la Caroline jeudi soir, Alexander Ovechkin et les Capitals de Washington pourront officiellement défendre leur titre de champions de la coupe Stanley.

Avec ces deux points additionnels au classement, la formation de la capitale américaine est devenue la septième équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) à obtenir officiellement son billet pour les éliminatoires. Et comme on pouvait s’y attendre, les joueurs sont impatients d’y être.

«C'est génial, nous sommes vraiment excités, a lancé Jakub Vrana, selon le site web officiel de la LNH. Ça va être fantastique d’être des séries éliminatoires encore une fois.»

«Je ne suis jamais passé proche de jouer dans les séries éliminatoires, alors je suis vraiment excité», a quant à lui indiqué Nic Dowd, qui était avec les Canucks de Vancouver la saison dernière, au quotidien "Washington Post".

Ainsi, les Capitals seront de la danse printanière pour une cinquième saison consécutive et pour une 10e fois au cours des 11 dernières campagnes.

Peu importe la position

S’il semblait évident que les Capitals avaient les atouts pour prolonger une fois de plus leur parcours, le gardien Braden Holtby a toutefois indiqué qu’il appréciait ce moment.

«Nous étions censés nous qualifier pour les séries... peut-être le tenons-nous pour acquis. Nous avons été chanceux d'avoir de bonnes équipes [depuis quelques années]. Toutes les équipes sont proches présentement.»

«Plus vous jouez, plus vous réalisez que la position au classement n'a pas d'importance, a analysé Holtby, sur le site web de la LNH. L’objectif est de participer aux séries.»

Le récipiendaire du trophée Vézina en 2016 est par ailleurs bien concentré sur un but précis: entamer les éliminatoires en confiance. Le gardien fait tout ce qu’il faut pour y arriver, puisqu’il connaît d’excellents moments, n’ayant permis que six buts à ses quatre derniers départs.

«Nous avons besoin que Holtby joue à un niveau élevé et il est extrêmement concentré en ce moment, a avancé l'attaquant Brett Connolly. On n’obtient pas souvent des occasions avec une bonne équipe comme celle-ci. Il est fixé [sur l’objectif] et c'est bon à voir, parce qu'il était évidemment un élément important de notre titre l'année dernière.»

Un entraîneur satisfait

L’entraîneur-chef Todd Reirden a lui aussi lancé des fleurs, sans se limiter à son gardien. Il a rendu hommage à l’effort soutenu des siens, qui ont effacé un déficit d’un but en troisième période sur la route pour finalement l’emporter 3 à 2.

«Nous nous sommes donné une opportunité. Nos joueurs de soutien ont marqué. Nos gars n'ont pas arrêté. Ce n'était pas un match parfait. C’est de cette façon que ce groupe a eu du succès dans le passé en séries éliminatoires. C’est ce que ça va prendre.»

Avec quatre matchs à jouer d’ici la fin du calendrier régulier, les Capitals auront encore un objectif à atteindre: terminer au premier rang de la section Métropolitaine. Ils ont présentement trois points d’avance sur les Islanders de New York.