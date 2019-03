L’offre d’Ottawa est «finale»

« Ça me laisse un peu perplexe d’entendre M. Sheer, sans qu’on ait des études, dire qu’il sera présent financièrement pour le troisième lien, qu’il va bonifier les enveloppes en infrastructures et qu’il va équilibrer le budget. Deux, trois minutes de plus, et M. Sheer allait promettre la paix dans le monde et le retour des Nordiques », a ironisé le député Joël Lightbound.