L’union fait la force

Plus que bienvenue, la démarche d’appui de gens d’affaires influents de la grande région de la Capitale-Nationale envers le tramway-trambus vient rappeler le fort consensus autour du projet.

La lettre en appui au système de transport structurant de Québec, signée par de grosses pointures du monde des affaires, vient contrer l’argument démagogique selon lequel le maire serait seul derrière ce projet. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de le relever hier.

« C’est pas la patente à Labeaume », a déclaré le maire, dont la sortie démontre aussi que son équipe et lui ont par ailleurs sous-estimé le pouvoir des détracteurs du projet. Ils n’ont pas suffisamment cherché l’appui de forces extérieures pour le rendre inattaquable. Mieux vaut tard que jamais, dit-on, mais il aurait néanmoins fallu que de tels ambassadeurs se manifestent très rapidement, et à voix haute.

Quant à l’opposition à l’hôtel de ville de Québec, son chef a paru complètement déphasé lorsqu’il a réclamé pour la énième fois un référendum sur le projet. Il est quand même incroyable – et tellement réducteur – de voir des élus de Québec tenter de nuire ainsi à un projet aussi porteur, alors que l’appui des gouvernements a été obtenu.

Scheer et priorités

Le chef conservateur Andrew Scheer aurait par ailleurs avantage à saisir que ce n’est pas à lui d’établir les priorités pour Québec, comme il l’a fait en prônant le 3e lien. Comme politicien responsable, il devrait s’appuyer sur des données et études scientifiques au lieu de promouvoir un projet qui correspond aux objectifs de croissance et développement des années 1960.

Bernard Vachon, géographe et professeur honoraire à l’Université du Québec à Montréal, spécialisé en aménagement du territoire et en développement local et régional, a offert sur Twitter une très juste et claire réplique à M. Scheer, hier.

« Le 3e lien, c’est un cheval de Troie pour plus d’étalement urbain, plus de transports par auto, plus de congestion routière et plus de gaz à effet de serre. Une infrastructure d’une autre époque. Soyons plus imaginatifs et courageux en transport collectif, densification et déconcentration. »

Il semble malheureusement, pour bien des politiciens de ce pays, que ce soit trop difficile d’être imaginatif en matière de transport. Ou trop facile de ne pas l’être.