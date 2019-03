Maison Fondation Maurice Tanguay : premier tirage

Si la somptueuse maison construite spécifiquement pour la Fondation Maurice Tanguay vous fait rêver, c’est le moment d’acheter vos billets! Le premier tirage pour la présélection de cinq gagnants-finalistes dont le nom sera déposé dans un baril en prévision du grand tirage aura en effet lieu le vendredi 5 avril dans la cour intérieure de Maurice Tanguay Signature, à place Ste-Foy. En achetant un billet dès cette semaine, vous augmentez vos chances de remporter puisque votre nom demeurera dans le baril pour les tirages subséquents du 21 juin et du 6 septembre.

Un design exceptionnel

Les créateurs de la Maison Fondation Maurice Tanguay Novoclimat 2019 ont misé sur le confort en ajoutant un appartement au rez-de-jardin afin d’offrir un milieu de vie indépendant pour des parents âgés, un jeune adulte qui poursuit des études ou encore pour mieux recevoir parents et amis. Il est possible de faire une visite virtuelle de cette maison de rêve en se rendant sur le site du concours.

Rappelons que le gagnant peut faire construire cette maison sur le terrain de son choix, n’importe où au Québec. D’autres prix sont également offerts dans le cadre du concours. Grâce aux sommes recueillies à l’occasion de ce concours, la Fondation Maurice Tanguay distribuera plus de 2 M$ à des organismes et à des familles d’enfants de la région afin de leur offrir des services et du répit.

Information et billets : maisontanguay.com.