Du 4 au 7 avril, sur le site des Floralies Jouvence de Québec, les amateurs de jardinage et d’horticulture sont conviés au Salon Cours & Jardins de Québec. C’est le moment de préparer l’arrivée de la belle saison et de prendre connaissance des toutes dernières tendances. De l’agriculture urbaine à l’aménagement de la terrasse en passant par les différents végétaux et la gestion des plantes envahissantes, l’événement propose une programmation variée qui répondra à tous les goûts et qui plaira à tous les types de jardiniers. Des conférenciers de renom seront également présents : Josée Turmel, Danielle Roberge, Larry Hodgson, Albert Mondor de même que la très colorée Marthe Laverdière, notamment. Information et programmation complète : saloncoursjardins.com