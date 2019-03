Sorcelleries de Québec : un festival pour les sorciers et les pas-sorciers cet automne

La Société des Sorciers de Québec a annoncé hier la tenue d’un tout nouvel événement qui permettra aux amateurs de magie de plonger cet automne dans un univers imaginaire fascinant : Les Sorcelleries de Québec, du 4 au 6 octobre prochains. Le Parc de l’Esplanade prendra alors des allures de village ensorcelé, où toute la famille pourra s’initier au monde des sorciers. Ateliers divers, histoires à dormir debout et autres curiosités seront au programme.

Le 4 octobre, en soirée, le Manège militaire Voltigeurs de Québec accueillera le Banquet des Sorciers. Ainsi, juste avant la brunante, les convives prendront part à une expérience immersive multisensorielle où ils en apprendront sur une société secrète et où la gastronomie se mêlera à la magie. Le 5 octobre, jusqu’à minuit, le Bal des Sorciers se déploiera au Château Frontenac, converti en école de sorcellerie pour l’occasion. Au programme : musique, danse, sorcellerie et enchantements viendront agrémenter. Des mixologues viendront créer des potions et des élixirs avec et sans alcool.

La Société des Sorciers de Québec a tenu à souligner l’appui de l’Office du tourisme de Québec, avec laquelle la magie a bel et bien opéré pour concocter un événement original et rassembleur. « Avec sa programmation unique, l’équipe des Sorcelleries de Québec saura envoûter la région en faisant vivre une expérience hors du commun aux passionnés de cet univers magique, tant à nos visiteurs qu’aux citoyens, a déclaré M. André Roy, directeur de l’Office du tourisme de Québec. Nous saluons l’organisation qui a bâti l’événement à partir de faits historiques propres à Québec ainsi qu’à l’égard de la sorcellerie, de certaines légendes et d’univers mixtes et originaux. Au final, on y relèvera des scénarios de visites et d’expériences, mais également des atmosphères contribuant au fait d’être attractif pour les clientèles de tout âge et de toute provenance. »

Informations : sorcelleriesdequebec.com