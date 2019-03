Top blanc de Bourgogne! (encore abordable)

Tout amateur qui se passionne un peu pour la Bourgogne sait que les bons vins de cette région sont devenus pratiquement hors de prix. Par chance il y a de belles exceptions!

Comme ce superbe chardonnay élaboré à Rully, appellation située entre Bouzeron et Mercurey dans le sud de la Bourgogne. Ses 360 hectares produisent surtout du blanc avec le sacro-saint-cépage-roi qu’est le chardonnay. Créée en 1816 par les frères Jaffelin, la maison du même nom est passée dans le giron du groupe Boisset depuis 1992, ce qui a permis de remettre le chai et les équipements complètement à neuf en 2004. Le style de la maison s’est beaucoup affiné ces dernières années et n’a rien à voir avec les vins austères, voire insipides de la fin des années 1990 et du début 2000. D’un millésime fort qualitatif pour l’appellation, ce Rully village 2016 en en jette plein le nez avec ses parfums de poire, de melon, de miel et de crème fraîche. La bouche est sapide, nourrie avec une acidité fine et une finale qui s’allonge sur des notes grillées. Plaisir assuré! Un vin parfaitement à point qui fera merveille à table (saumon, viande blanche) ou tout simplement à siroter à l’apéro. Ce n’est pas donné, mais ça reste encore abordable pour de la belle Bourgogne!

Jaffelin, Rully 2016, France

32,75 $ - Code SAQ 13907111 – 13 % - n.d. g/l

★★★ $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.