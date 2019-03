Une autre victoire à défendre pour Sebastian Vettel

Après une décevante quatrième place en ouverture de la saison il y a deux semaines en Australie, Sebastian Vettel espère se racheter ce dimanche au Grand Prix de Bahreïn, à l’occasion de la deuxième étape de la saison en F1.

Son écurie, Ferrari, a assuré avoir apporté certains correctifs pour permettre à ses pilotes de tirer profit d’une monoplace qui s’était pourtant bien comportée lors des essais hivernaux à Barcelone.

L’Allemand a remporté la victoire l’an dernier à Bahreïn, comme il s’était aussi imposé en lever de rideau en 2018 à Melbourne.

Le jour et la nuit

Le tracé de Sakhir est reconnu comme étant l’un des plus piégeux en F1 en raison notamment de sa situation géographique. Aménagé dans le désert, il force les pilotes à jouer de prudence en raison du vent et du... sable.

Le revêtement très abrasif de la piste a d’ailleurs incité le fournisseur de pneus Pirelli à proposer les trois gommes les plus dures de sa gamme.

Autre élément à considérer : le départ sera donné au crépuscule et la course se terminera sous les projecteurs, ce qui complique la tâche des pilotes qui auront participé au préalable à deux séances d’essais libres (aujourd’hui et demain matin) en plein jour.

Pour favoriser les dépassements, il a été décidé d’ajouter cette année une troisième zone de DRS (aileron arrière amovible). Le circuit comporte en effet trois bonnes lignes droites.

Stroll : « Tout est possible... »

Du côté de Lance Stroll, il se montre enthousiaste, lui qui a rallié l’arrivée au neuvième rang en Australie. Avec deux points déjà au compteur, c’est à peine quatre de moins que sa récolte totale de l’an dernier.

« Tout est possible ici à Bahreïn, affirme le Québécois. Une bonne stratégie peut faire la différence. On a vu dans le passé que certaines équipes de milieu de peloton pouvaient obtenir de bons résultats. »

Stroll n’a jamais marqué de points à Bahreïn. Il a été contraint à l’abandon en 2017 et s’est contenté de la 14e place l’an dernier.

Schumacher occupé

Mick Schumacher a été recruté par deux écuries de F1 pour participer à des séances d’essais privés qui auront lieu mardi et mercredi prochain sur le circuit de Sakhir, théâtre du Grand Prix de Barheïn dimanche.

Le fils de Michael, septuple champion du monde, se verra d’abord confier le volant mardi de la Ferrari SF90 pilotée cette année par Sebastian Vettel et Charles Leclerc, avant de tester le lendemain l’Alfa Romeo C38.

Titré au championnat européen de F3 l’an dernier, Schumacher, âgé de 20 ans, fera d’ailleurs ses débuts en F2, considérée comme l’antichambre de la F1, en fin de semaine à Bahreïn

Grand Prix de Bahreïn

2e étape du Championnat du monde de F1