Une mannequin accusée d’avoir tué son «sugar daddy»

Une mannequin ayant déjà été interviewée par la version italienne de «Playboy» et le magazine «Maxim» a été arrêtée relativement à la mort d’un psychiatre de la Californie retrouvé sans vie en bordure d’une route près de Las Vegas, au Texas il y a quelques semaines.

Kelsey Turner, 25 ans, a été appréhendée le 21 mars par des enquêteurs de Las Vegas et des agents du FBI à Stockton, en Californie. Elle fait actuellement face à une accusation de meurtre.

Le psychiatre, Thomas Burchard, âgé de 71 ans, a été découvert sans vie dans le coffre d’une voiture abandonnée le 7 mars. Il a succombé à une blessure à la tête et son décès a été déclaré comme un homicide, selon le coroner local.

Selon la mère de la mannequin, le Dr Burchard et sa fille se connaissaient depuis des années. Le psychiatre, a-t-elle ajouté, payait depuis environ un an le loyer d’une maison de Salinas, en Californie, où l’accusée et d’autres membres de sa famille vivaient.

Selon une station de télévision locale, l’homme déboursait ainsi quelque 4000 $ US par mois. Lui et Turner s’étaient rencontrés via internet.

Des problèmes entre les deux seraient apparus lorsque le psychiatre a cessé de payer le loyer.

Selon des informations recueillies par des médias américains, Turner a des adresses en Arizona, à Las Vegas et en Californie.

Judy Earp, la compagne du défunt, a déclaré au «Las Vegas Review-Journal» que «la personne qui a fait cela n’a pas d’âme».