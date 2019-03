Urban Decay révèle sa collection «Game of Thrones» et c'est VRAIMENT «extra»

En l’honneur de la dernière saison de Game of Thrones, Urban Decay a décidé de lancer une collection de maquillage s’inspirant du fameux trône de fer et des habitants de Westeros.

Urban Decay est une compagnie de maquillage connue pour son originalité et ses couleurs qui sortent de l’ordinaire.

Ce n’est pas la première fois que la marque fait affaire avec une émission ou un film pour une collection spéciale, elle l’avait entre autre fait pour les films Alice in Wonderland et sa suite, Alice Through the Looking Glass.

Cette fois-ci, c’est la série culte Game of Thrones qui devient une palette d’ombres à paupières et on ne pourrait pas être plus excités.

On ne connaît pas les prix exacts des items, mais certains risquent d'être semblabe aux produits réguliers.

Sans plus tarder, voici la collection!

1. Une palette

Capture d'écran Instagram @udwende

Elle contient 20 ombres à paupières inspirées de 4 endroits différents de Westeros: Hardhome, la maison des White Walkers, Winterfell, celle des Stark, King’s Landing, celle des méchants Lannister et finalement, Bay of Dragons où les Targaryen habitent. On peut s'attendre à un minimum de 70$ pour cette magnifique palette. Le plus fou? Quand elle s'ouvre, un trône de fer se déplie!

2. Les illuminateurs

Capture d'écran Instagram @udwende

La collection comprend aussi une palette de 3 illuminateurs inspirés par Daenerys Targaryen. Chaque teinte est au nom de l’un de ses trois dragons.

3. Les crayons

Capture d'écran Instagram @udwende

Vous pourrez aussi obtenir 4 crayons pour les yeux dans des teintes de bleu, prune, doré et blanc. Dans la collection régulière de Urban Decay, ceux-ci sont à 25,50$.

4. Les rouges à lèvres

Capture d'écran Instagram @udwende

L’ensemble comprend 4 rouges à lèvres du plus naturel au rouge très foncé. Ils coûtent normalement 23$.

5. La teinture à lèvres et joues

Capture d'écran Instagram @udwende

Une nouveauté chez Urban Decay, il y aura aussi une teinture à lèvres et joues couleur sang, pour donner un look naturellement rosé.

6. Les pinceaux

Pour terminer, la collection offrira aussi 2 pinceaux à maquillages qui ressemblent aux épées de Arya et Jon Snow que vous pouvez voir dans le coffret complet.

Toute la collection «extra» sera disponible le 13 avril 2019.

