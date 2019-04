Voici LA couleur de maillot de bain que toutes les vedettes et influenceuses portent en 2019

Bien que les journées chaudes soient encore bien loin dans le calendrier, on ne peut s’empêcher de penser au moment où on va enfin pouvoir se vêtir de nos maillots et profiter de la piscine, de la mer ou d’un lac!

Cela tombe bien, puisque de nombreuses vedettes nous démontrent qu’une tendance claire se dessine en matière de bikini se dessine cette saison, rendant notre magasinage de maillot beaucoup plus simple.

En effet, sur les réseaux sociaux c’est l’orange «flash» qui prime en matière de tendance maillot cette année. Qu’il soit porté en une-pièce ou en bikini sportif ou sexy, l’important c’est de flasher, comme un cône de la construction.

Juliette Gosselin, Elisabeth Rioux, Cindy Cournoyer, Maud Poulin et bien plus de vedettes ont toutes adopté cette tendance.

On fait donc comme ces vedettes et on adopte l’orange de feu pour magnifiquement sublimer notre teint lors de nos prochaines vacances ou en prévision de nos sorties d'été!

Voici quelques modèles pour copier nos influenceuses préf!

Hoaka

Ensemble «Kylie», 69$US, Hoaka

Maillot H&M, haut 23$ et bas 20$, Forever21

Forever 21

Maillot H&M, haut 20$ et bas 10$, H&M