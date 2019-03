Voici pourquoi vous ne voyez plus Patricia Paquin à la télé

Patricia Paquin n’a aucun contrat à la télévision ou à la radio, une première pour elle en 30 ans de carrière. «Je n’ai pas de "job". En ce moment, je ne travaille pas», a-t-elle dit dans le nouvel épisode du balado de QUB radio Devine qui vient souper? .

Pour l’animatrice, cette pause qui lui a été imposée par son métier est survenue à point nommé. «C’est arrivé au moment charnière où on déménage, où il a fallu réinstaller nos enfants dans une nouvelle vie, où on a des projets qui ne sont pas nécessairement sous le spotlight», a-t-elle relaté.

Patricia Paquin ne s’en fait pas trop pour l’avenir. Ne se définissant pas par son travail, elle soutient ne pas avoir besoin d’être au-devant des projecteurs pour être heureuse.

«Si ce n’est pas nécessairement devant les caméras, ce sera autre chose», a-t-elle raconté à la table de Sophie Durocher et de Richard Martineau, chez qui elle était invitée le temps d’un souper.

«On se fera des projets de vie nous-mêmes, de notre côté», a-t-elle enchaîné.

Son conjoint, le chef Louis-François Marcotte, abonde dans le même sens. «On est responsables de ça. On peut attendre que ça arrive et que les contrats tombent ou tu peux dire: "on fait ça, on avance, on fait un projet"», a-t-il expliqué, lui qui était aussi l’invité des Durocher-Martineau.

Fière du chemin parcouru

À 50 ans, Patricia Paquin est fière du chemin parcouru depuis ses débuts dans le téléroman Chambres en ville, diffusé de 1989 à 1996 à l'antenne de TVA.

«J’ai le bagage que j’ai derrière moi et on dirait qu’avec la carrière que j’ai eue, je suis contente. J’en ai vécu de beaux buzz. J’ai gagné des trophées Artis. J’ai des trophées Gémeaux. J’ai eu ces buzz-là.»

«J’ai vécu vraiment de beaux moments. Est-ce qu’il y en aura d’autres? Assurément. Est-ce que ça va être dans deux mois, dans trois mois ou dans 10 ans? Je ne le sais pas», a ajouté Mme Paquin.

La télé ne va pas bien

L’ex-animatrice de la quotidienne culturelle Flash refuse d’ailleurs de mettre tous ses œufs dans le même panier, c’est-à-dire celui de la télévision.

«La télé, ça ne va pas bien, a-t-elle tranché. La télé, tu ne peux plus mettre toutes tes cartes là-dedans. Ceux qui font ça sont inconscients, ou très jeunes, pensant que la vie leur sourit.»

ÉCOUTEZ l'épisode complet du balado Devine qui vient souper?: