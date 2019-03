DUMAIS, Fernand



À la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB de Rivière-du-Loup, le 24 mars 2019 est décédé à l'âge de 76 ans et 11 mois M. Fernand Dumais, époux de Mme Marjolaine Tremblay, fils de feu Mme Marie-Blanche Landry et de feu M. Philippe Dumais (époux en secondes noces de feu Mme Rose Landry). Il demeurait à Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale dimanche 31 mars de 14 h à 16 h et de 19 h à 22 h et le lundi 1er avril de 9 h à 10 h 50.et de là au crématorium. Les cendres de monsieur Dumais seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse, Marjolaine Tremblay. Il était le père de: Francis (Suzanne Ouellet), Nathalie (Rock Hébert), feu Mathieu. Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Joëlle, Alexandre, Jonathan, Mauranne, Roxanne, Noémie. Il était le frère de: feu Camille (feu Carmen Pelletier), feu Gérard (Florence Hudon), Lucille (feu Roméo Morin), Rachel (feu Marcel Charest), feu Jeannine (feu Maurice Mignault), Yvette (feu Guy Champagne) (Robert Audy), Angélina (feu Jean-Luc Marquis) (Paul Armand Viau), Marcel (Gaétane Lapointe), Joseph (Louise Briand), Alfred (Odette Landry), Madeleine (feu Gaston Tremblay), Maurice (Pierrette Chouinard), Fernande (Lucien Raymond), Marie-Jeanne (Claude Sénéchal), Réal (Nicole Landry), Robert (Lorraine Berthelot). Il était le beau-frère de: feu Jocelyne, Nicole (Claude Beaulieu), Bona (Judy Chapman), feu Christiane (Pierre Mauviel). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44, rue de Chauffailles, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4E1. La direction des funérailles a été confiée à la