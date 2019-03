ARSENAULT, Rita



Au Pavillon Murray / Manoir Manrèse, le 25 mars 2019, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédée madame Rita Arsenault, épouse de monsieur Antonio Castonguay, fille de feu madame Marie-Anna Côté et de feu monsieur Télesphore Arsenault. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs; ses beaux-frères et belles-sœurs, de la famille Arsenault: feu Aimé (feu Marguerite Harvey), feu Éva (feu Omer Cocrane), feu Louise (feu Alfred Gagnon), feu Délima (feu Gaston Vallée), feu Yvette (feu Florent Carrier), feu Léo (Yvette Garneau), feu Edgar ( feu Lise Dion) et de la famille Castonguay : feu Hélène (feu Louis Rail), Thérèse (feu Elzéar Gagnon), feu Adrienne (feu Roméo Grenier), feu Guy (Gabrielle Chouinard), feu Paul-Henri (Gemma Caron), Marcelle (feu Louis de Gonzague Pelletier), Émilienne (Gérard Bouchard), feu André (feu Valérie Mukarubibi), Colombe (feu Normand Poitras), feu Georges, Joseph (Rachel Gamache), Yolande (Robert Robitaille) ainsi que nombre de neveux et nièces. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 11h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. Sincères remerciements à tout le personnel du Manoir Manrèse et d'une façon toute spéciale à ceux de la section Pavillon Murray pour toute l'attention chaleureuse apportée à Rita au cours des derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, QC Tél.: 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.