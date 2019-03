BOUCHER, Christiane



À Montréal, le 29 janvier 2019, à l'âge de 69 ans, est décédée Christiane Boucher. Fille de feu Eugène Boucher et de feu Agnès Bernier. Partie rejoindre ses 2 frères: Roger (feu Suzanne) et Yves (Jacqueline), elle laisse dans le deuil ses 10 frères et sœurs: Gilles (Lise), Lucette (feu Clermont), Ghislaine (Jacques), Françoise (feu Émile), Raymonde (feu Conrad), Line (Jean-Louis), Yoland (Adrienne), Bertrand (Lise), Jocelyn (Hélène) et Michel (Monique); ses deux filleuls: Mathieu (Cherie) et Geneviève (Steeve); ainsi qu'oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces.Les condoléances pourront être offertes à la famille à compter de 10h à l'église. La famille sera reconnaissante de dons commémoratifs à la société canadienne du cancer.