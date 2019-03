GOSSELIN, Lynda



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 mars 2019, à l'âge de 57 ans et 11 mois, est décédée madame Lynda Gosselin, épouse de monsieur Clément Bégin, fille de madame Elizabeth Boutin et de feu monsieur Roland Gosselin. Elle demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.Elle laisse dans le deuil, outre son époux et sa mère, ses deux fils: Frédéric (July Gadoury), Michaël (Élodie Marcoux); sa belle-famille: Jean-Guy Bégin, Rolande Bégin, Denis Bégin (Claire Audet), Fabien Bégin (Marielle Therrien), René Bégin (Lise Pelletier), Réjeanne Bégin (Rémi Barette); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à ses belles-sœurs Claire et Rolande ainsi qu'à ses amies Sylvie Beauchesne, Diane Paquin et Pierrette Labbé pour leur présence lors des moments difficiles. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone: 418 683-8666, site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.