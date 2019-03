Le 11e Défi ski Leucan, l’événement-bénéfice familial qui aide les enfants atteints de cancer à remonter la pente, se tient aujourd’hui, de 10 h à 20 h, à la Station touristique Stoneham. En équipe d’une à quatre personnes, les skieurs et planchistes de tous âges et de tous les niveaux ont amassé un minimum de 500 $ pour les enfants atteints de cancer. Cette année, les participants feront une descente à l’heure pendant 10 heures afin de compléter le défi. Les équipes familiales bénéficient d’une formule écourtée et devront, quant à elles, skier pendant six heures. Vous pourriez aller les encourager ! Pour une deuxième année, Nicholas Pedneault de Congébec et Steve Linteau de Solucycle agiront à titre de coprésidents d’honneur de l’événement.

108 ans

Photo courtoisie

Léontine Bordeleau (photo) est née le 30 mars 1911 à Saint-Timothée-d’Hérouxville (aujourd’hui Hérouxville). Elle célèbre aujourd’hui son 108e anniversaire de naissance. Celle qui vit une paisible retraite dans un CHSLD de Sainte-Thècle, à 20 km d’Hérouxville, a été mariée à Clément Cossette. Le couple a eu un enfant, prénommé Paul. On me rapporte que Léontine a encore une bonne mémoire et qu’elle regarde toujours ses émissions favorites à la télé.

Bonne retraite Ginette

Photo courtoisie

Ginette Chabot Turgeon (photo), de Beaumont, a vécu cette semaine de fortes émotions alors qu’elle a pris officiellement, jeudi dernier, sa retraite après une carrière de plus de 30 ans à titre d’opératrice d’équipements de laboratoire pour la compagnie Pharmalab de Lévis qui développe et fabrique des produits pharmaceutiques, naturels et alimentaires. Ginette a bien l’intention de profiter de son nouveau statut de retraitée pour s’adonner davantage à ses deux passions : la marche et le vélo. Laurent, son conjoint des 41 dernières années et retraité pour sa part depuis 10 ans, se promet bien d’être à ses côtés et de l’accompagner dans tous ses autres projets .

À l’avance...

Photo courtoisie

Mon ami Gilles Gilbert (photos), natif de Limoilou, ex-gardien de la LNH avec Minnesota, Boston et Détroit entre 1969 et 1983, et qui travaille pour Canadian Hockey Enterprises, aura 70 ans demain dimanche. Puisque mes Échos sur la ville font relâche le dimanche, « Gilly » (pour les intimes) n’aurait pas eu le « plaisir » de se faire taquiner par ses nombreux amis. Je lui avais promis que je ne l’oublierais pas en 2019 pour ses 70 ans. Voilà, c’est fait. J’ai choisi quelques photos, pour lui rendre hommage, dont la plus récente lors d’un match de golf à Cap-Rouge l’automne dernier. Bonne fête Gilly.

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Laurent Dumont et Charlotte Patoine, de Québec, célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Parti de Cacouna pour venir enseigner à Québec, Laurent épousa Charlotte en 1959 (photo) et ensemble, ils fondèrent une famille qui compte aujourd’hui trois enfants, huit petits-enfants et deux arrière-petites-filles (dont Alexia sur la photo) qu’ils chérissent de tout leur cœur. M. Dumont a fait une longue carrière d’enseignant au primaire à la Petite Maîtrise de Québec. Parents et amis les félicitent.

Anniversaires Photo courtoisie

Céline Dion (photo), chanteuse québécoise de réputation mondiale, 51 ans... Marc-Édouard Vlasic, défenseur des Sharks de San Jose (LNH), 32 ans... François Nolin de chez Archibald... Norah Jones, chanteuse et pianiste américaine, 40 ans... France D’Amour, chanteuse québécoise, 52 ans... Yves Séguin, ex-politicien, 68 ans... Liza Frulla, ex-femme politique, directrice générale de l’ITHQ, 70 ans... Éric Clapton, chanteur et guitariste américain, 74 ans.

