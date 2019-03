Des plages pour la sainte paix!

Las d’être serrés comme des sardines ? La musique de votre voisin de plage vous agresse ? Et que dire des odeurs de cigarettes qui envahissent votre bulle ? C’est bien beau les plages populaires de la Floride, mais quand on a envie de se faire bronzer en paix, où peut-on trouver refuge ? Pour votre bonheur voici donc, loin de la foule, quatre plages splendides, idéales pour des vacances relaxantes.

Coral Cove Park à Tequesta

Photo courtoisie, Captain Kimo

La plage de Coral Cove Park, à Tequesta, mérite le détour. Cette dernière est populaire pour la ­collecte de coquillages, la plongée en apnée et ses rochers lui conférant un aspect unique et spectaculaire.

► 19450 County Hwy 707, Tequesta

Stump Pass Beach State Park

Photo courtoisie, Marie Poupart

Il faut voir la plage paradisiaque du Stump Pass State Park à la pointe sud de Manasota Key, dans la région de Sarasota. Le sentier qui borde la plage du golfe du Mexique est particulièrement pittoresque avec ses voûtes végétales. Si vous trouvez un coquillage perforé, gardez-le précieusement. La légende dit que si vous l’accrochez aux branches d’un de ces arbres dénudés (squelette d’arbre) qui décorent le paysage, et que vous faites un vœu, il se réalisera ! Ne soyez pas surpris si vous rencontrez des cueilleurs munis de filet, car la plage est aussi réputée pour ses dents de requins. La Lemon Bay, juste en face, offre aussi de belles petites plages. Profitez de votre visite pour découvrir la ville d’Englewood et la charmante rue Dearborn, là où se côtoient d’attrayantes boutiques et de sympathiques restaurants.

► 900 Gulf Blvd, Englewood

Guana Tolomato Matanzas National Estuarine Research Reserve (GTM Research Reserve)

Photo courtoisie, Marie Poupart

Si vous aimez les plages vierges, rendez-vous au GTM Research Reserve. Un secret bien gardé à quelques minutes de St. Augustine, la plus vieille ville des États-Unis. On y trouve des kilomètres de plages peu fréquentées et sans aucune infrastructure touristique.

Le paysage est ici aussi à couper le souffle, car on y retrouve les plus hautes dunes de l’État, dont certaines peuvent atteindre une hauteur de 10 à 12 mètres. Enfin, la réserve est le lieu de rencontre de dauphins, de lamantins et de baleines noires de l’Atlantique Nord. Imaginez la scène ! Nagez et tombez face à face avec une baleine ! Enfin, ces plages au sable doré regorgent de milliers de coquillages. À noter que la Floride compte à elle seule trois des 29 réserves nationales de recherche estuarienne du pays. Et celle-ci en fait partie.

► Gtmnerr.org, 505 Guana River Rd, Ponte Vedra Beach

Blowing Rocks Preserve

Photo courtoisie, Martin County Office Of Tourism and Marketing

Les résidents de Jupiter vous le diront, l’une des plus belles plages de la région est celle de Blowing Rocks Preserve, sur l’île de Jupiter, pas très loin de l’ancienne résidence de Céline Dion. Cette étendue de sable est extrêmement photogénique, en raison de son lit de roches faites de calcaire naturel crevassé qui borde la plage. À marée haute, l’eau jaillit de ces crevasses en un jet pouvant parfois atteindre plus de 15 mètres de hauteur ! On peut aussi y pratiquer de l’excellente plongée en apnée, la vie marine y étant extrêmement riche. Ouvrez bien les yeux, car des requins-nourrices et des tarpons ont également adopté l’endroit. Les aventureux seront séduits par les trois sentiers de randonnées dans la jungle avoisinante.

► 575 S Beach Rd, Hobe Sound

