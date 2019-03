Desjardins augmente la ristourne pour ses membres les plus fidèles

Le Mouvement Desjardins modifie sa ristourne pour répondre aux critiques de ses membres, mais ce sont les clients les plus fidèles qui en seront les grands gagnants.

Les membres qui détiennent un compte, du financement (prêt ou carte de crédit), un placement et des assurances recevront désormais une ristourne spéciale de 50 $ par année. Les jeunes de 30 ans et moins la toucheront en ayant des produits dans trois de ces quatre catégories.

Ce paiement s’ajoutera à la ristourne traditionnelle, habituellement versée aux détenteurs de prêts et de placements.

Pour en arriver à ces changements, qui ont pris plus d’un an à mettre en place, Desjardins a consulté plus de 4000 membres. La moitié d’entre eux ne savaient pas combien ils recevaient en ristourne. Ils le verront désormais sur la plateforme en ligne AccèsD.