La fin enfin?

« Ce n’est pas la fin. Ce n’est même pas le début de la fin. C’est la fin du début », disait Churchill en novembre 1942, en parlant de la Deuxième Guerre.

En regardant les réactions hystériques de certaines personnes et de certains groupes au dépôt du projet de loi sur la laïcité, j’aurais tendance à reprendre la formule.

Vous pensez que ce débat est enfin fini ?

Attendez... Il ne fait que commencer.

LE CANADA EST UNE THÉOCRATIE

Car si vous êtes prêts, comme moi, à tourner la page et à passer à autre chose, les adversaires de cette loi (et les contempteurs des Québécois francophones, qui adorent nous traiter de racistes dès que nous nous écartons de la voie royale du multiculturalisme) vont passer les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois à fourbir leurs armes et à nous tirer dessus à boulets rouges.

C’est déjà commencé.

« Irresponsable », « intolérant », « discriminatoire », « fasciste », « haineux », « nazi » – le traditionnel chapelet d’injures a commencé à être égrené quelques secondes à peine après que le gouvernement Legault a déposé son projet de loi. Il n’aura fallu que quelques minutes pour qu’un commentateur du 98,5 FM n’atteigne le point Godwin – un record mondial qui mérite d’être homologué par la fondation Guinness.

Qu’importe si le ministre Simon Jolin-Barrette a mis de l’eau dans son vin et inclus une clause « grand-père » destinée à « protéger » les fonctionnaires en position d’autorité présentement en poste. Le projet de loi est méchant, méchant, méchant.

Quand on y pense, cette réaction délirante n’est pas étonnante. Car contrairement à ce qu’on pourrait penser, le Canada n’est pas un pays laïque. C’est une théocratie dont les fondations sont basées sur un texte sacré : la Charte des droits et libertés de la personne. Les catholiques ont la Bible. Les musulmans ont le Coran. Les Américains ont leur Constitution.

Et le Canada a la Charte à Trudeau père.

Quiconque refuse de s’agenouiller devant ce texte sacré est un mécréant qui mérite d’être humilié sur la place publique.

APOCALYPSE NOW

Dire au Canada anglais que le Québec se soustraira de la Charte des droits et libertés pendant cinq ans équivaut à dire que nous vivrons sans boussole morale pendant les 60 prochains mois. Que nous tournerons le dos à la lumière pour sombrer dans les abysses de la sauvagerie et de la barbarie. Pour les Canadiens anglais, nous sommes comme le colonel Kurtz dans Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad (le chef-d’œuvre de la littérature anglaise qui a inspiré le film Apocalypse Now). Ivres de pouvoir et gangrénés par la haine, nous avons quitté la civilisation pour nous enfoncer au cœur de la jungle, où nous commettrons les pires atrocités pendant cinq longues années sans rendre de compte à personne. Heureusement, Me Julius Grey se rendra en personne devant l’ONU pour demander aux défenseurs de la démocratie (dont l’Arabie saoudite, l’Iran et le Qatar) de sauver les Québécois d’eux-mêmes et de les ramener – de force s’il le faut – sur le chemin doré de la démocratie.

UNE CROISADE

Armez-vous de patience, chers amis. La guerre sainte des apôtres du multiculturalisme ne fait que commencer !