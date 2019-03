Bryan Adams

Il y a quatre ans déjà, l’icône canadienne livrait Get Up, un 13e LP surprenant – plus rock’n’roll, notamment – et signé par un autre musicien de renom : Jeff Lynne (d’ELO, Traveling Wilburys, etc.). Avance rapide jusqu’à aujourd’hui où Adams est de retour sur le pilote automatique avec un album pop rock qui plaira aux radios carburant aux quotas canadiens... et c’est tout. C’est bien fait – on parle de Bryan Adams, quand même –, mais cruellement oubliable. Décevant, donc.