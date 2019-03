La météo fait encore des siennes

En comptant les averses de la nuit dernière, la dépression pourrait ainsi laisser au total 30 mm de pluie dans le secteur de Québec, et même jusqu’à 40 mm au nord de la ville, selon le météorologue Dominic Martel.

Pire, au Lac-Saint-Jean, on s’attend à ce que le mercure ne grimpe pas au-dessus du point de congélation dimanche, si bien que tout pourrait tomber sous forme de flocons. On y prévoit donc entre 20 et 40 cm de neige au total.