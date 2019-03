La poésie, c’est dans la vie

Dans son nouveau recueil, François Hébert sait voir la beauté sous l’ordinaire et transformer le saugrenu du quotidien en poésie.

La poésie est un art qui s’exerce discrètement et l’espace qui lui est consacré est bien compté, ce qui lui fait la réputation d’être difficile d’approche.

François Hébert a pour sa part toute une œuvre poétique et romanesque à son actif. Dans son dernier ouvrage, Des conditions s’appliquent, il tend donc directement la main aux lecteurs dès la quatrième de couverture.

On lit : « Pour qui se demande ce qu’est un poème, quelques options. On ira au musée. On chassera le chevreuil. On fera une virée en Inde. On s’occupera. On recensera ses oiseaux. On pleurera sa petite sœur qui aimait tant les myosotis. » Bref, on sera dans des scènes de vie.

Ainsi de la banlieue : « où va le vent quand il se tait », demande un poème. Eh bien, il va comme les samares tombées des érables et qui jonchent le patio. La beauté, c’est que les enfants leur redonnent leurs ailes, en font des hélicoptères.

De même, les conversations téléphoniques peuvent être pure poésie.

Tiens, ce téléphone qui sonne. Le narrateur ne répond pas, écoute plutôt son interlocutrice lui laisser un message tout en commentant dans sa tête, entre parenthèses, chacune des phrases lancées. Ça donne : « il est tôt, j’aurais dû attendre (midi pile) / ou tard ça dépend du point de vue (en effet) ». Toute l’indifférence concentrée en quelques mots.

Dans « Fonds de commerce », on a plutôt droit au dialogue sans queue ni tête de quelqu’un qui croit appeler un magasin de chaussures et qui est lui-même vendeur de monuments funéraires. C’est joliment réaliste et absurde.

Même pour les thèmes plus sombres, c’est la vie qui est célébrée. Ainsi de ce poème en l’honneur de Lionel Ferbos, légendaire musicien de La Nouvelle-Orléans qui avait réussi à fuir l’ouragan Katrina et qui, à 100 ans, soufflant toujours dans sa trompette, « insuffle de l’âme au tout-venant ».

Accessible

Et l’ironie l’emporte sur la nostalgie. Il n’y a plus de dactylo Olivetti au ruban rouge et noir, qui scandait « le tacaticata des caractères » : renvoyée au rang de « ptérodactyle aux lourdes ailes ». Sauf qu’« aujourd’hui la cartouche d’encre / coûte un bras ».

Tout le propos du petit ouvrage est ainsi accessible, évoquant des situations familières, mais en leur donnant une autre texture. Il y a toujours mieux à faire que de la poésie, écrit quelque part l’auteur : la guerre, les enfants, les courses... Mais pour mieux voir, il n’y a que les mots.

Au fond, nous rappelle le poème « Grognements sourds », le genre poétique est à portée de main : « la poésie vous l’avez au départ / sur le bout de la langue / quand la salive forme / ses claires bulles enfantines ».