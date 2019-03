Laïcité à deux vitesses

« Idéalement, on n’en voulait pas, mais on déclenche une guerre, on était conscient qu’il y aurait déjà une tempête de critiques et si on veut qu’après, les Québécois passent à autre chose, il ne fallait pas rater notre coup », a indiqué un autre, estimant comme le ministre Simon Jolin-Barrette que la CAQ a réussi un « beau compromis ».