Laïcité: un compromis raisonnable

L’esprit de compromis se voit dans le retrait du crucifix du Salon bleu, l’octroi d’un droit acquis et le non-assujettissement à la loi des CPE et des écoles privées.

Il faut justement agir pendant que peu de gens sont concernés. Après, ce sera impossible, et on reprocherait alors aux autorités d’avoir trop attendu.

Il y a déjà de la « division ». Il s’agit de faire baisser la tension par une clarification. On légifère sur cette question dans d’innombrables pays et on va souvent beaucoup plus loin. Les gens restent libres de croire à ce qu’ils veulent. La liberté religieuse absolue dans l’exercice d’une fonction étatique dilue le principe de la séparation entre un État neutre et une foi personnelle, en plus d’aller à rebours de la sécularisation progressive du Québec contemporain. Les seuls franchement outrés sont ceux, comme Justin Trudeau, pour qui la liberté religieuse doit être illimitée, donc d’une essence supérieure à tout autre type de droit.