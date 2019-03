Le week-end culturel de Marie Turgeon

Quel est votre coup de cœur littéraire ?

Le livre La femme qui fuit d’Anaïs Barbeau-Lavalette a non seulement suscité mon intérêt, c’est aussi un livre qui m’a bouleversée. Ce roman inspiré de la vie de sa grand-mère m’a placée dans un environnement où je souhaitais aller plus loin au sujet de cette époque sur le refus global, ce manifeste artistique. Cette lecture nous permet de voir cette recherche de l’intérieur. C’est une quête fascinante. Ça m’a même poussée à aller voir les œuvres de Marcel Barbeau et de visionner le documentaire de Manon Barbeau, fille de l’un des signataires du Refus global, sur ce que sont devenus leurs enfants. Ça met en perspective l’idée de vivre l’art de façon inconditionnelle. J’ai été renversée !

Quel est le récent spectacle que vous avez particulièrement apprécié ?

Le spectacle du cirque Éloize, Serge Fiori, Seul Ensemble. C’était vraiment très bon ! Les thématiques sont très fortes, les numéros en couple sont magnifiques et la musique de Fiori se marie vraiment bien avec tout ce qui est circassien. Ça s’imbrique parfaitement bien l’un dans l’autre. Parmi les cinq danseurs et une dizaine d’artistes de cirque sur scène, le danseur Charles-Alexis Desgagnés que l’on a vu à l’émission Révolution se démarque dès le départ. En plus des numéros spectaculaires, on retrouve de la belle musique et quelques réflexions sur projection de Serge Fiori. C’est un spectacle à très grand déploiement et un très gros coup de cœur ! Il est à l’affiche au Théâtre St-Denis jusqu’au 31 mars, puis à Québec au Capitole en juin et juillet prochains.

Quelle est la prochaine exposition que vous irez voir ?

Je compte aller voir l’exposition Thierry Mugler : couturissime au Musée des beaux-arts de Montréal, où l’on présente plus de 130 tenues du créateur français de prêt-à-porter et de la haute couture excentrique. C’est toujours le fun de voir ça ! Comme je n’assiste pas à des défilés de mode, aller voir des œuvres de ce genre dans un musée, c’est une façon de s’approcher de la haute couture. Ça nous donne accès à quelque chose d’inaccessible. On a jusqu’au 8 septembre pour nous y rendre.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Je suis une fan de la série District 31 et ce n’est pas parce que j’ai joué dans la série. C’est un rendez-vous télévisuel que l’on visionne quotidiennement ma fille et moi. Mes coups de cœur télévisuels sont partagés entre cette série et Lâcher prise d’Isabelle Langlois. C’est une écriture mordante qui n’est pas une comédie de situation, mais une excellente comédie de mœurs.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

La comédienne Sylvie Drapeau qui est aussi auteure et pour qui j’ai beaucoup d’admiration. En tant qu’actrice, elle m’a toujours jetée par terre. J’ai vu la trilogie de Jennifer Tremblay, La Liste, Le Carrousel et La délivrance dans laquelle elle jouait. Son jeu était renversant et ça m’avait chamboulée. J’ai aussi lu ses romans, Le fleuve, Le ciel et L’enfer. Elle est vraiment talentueuse. J’admire cette femme qui est une véritable artiste. Elle s’est réinventée en travaillant avec sa plume qui est aussi délicieuse que son jeu.

