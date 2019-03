Les Hurricanes gagnent et éliminent les Flyers

Les Hurricanes de la Caroline ont accentué leur avance sur le Canadien de Montréal et les Blue Jackets de Columbus dans la course aux séries éliminatoires en l’emportant 5 à 2 devant les Flyers de Philadelphie, samedi après-midi, à Raleigh. Du coup, les visiteurs ont été officiellement exclus du tournoi printanier.

Ce gain a permis aux «Canes» de consolider leur place de première équipe repêchée dans l’Association de l’Est. Avant les matchs en soirée, ils détenaient trois points d’avance sur Montréal et Columbus.

Justin Faulk a inscrit le but gagnant pour l’équipe locale lors d’un avantage numérique, en milieu de deuxième période. Il s’agissait du deuxième but du match des Hurricanes en supériorité numérique après celui de Teuvo Teravainen au premier vingt.

Dougie Hamilton, Jaccob Slavin et Brock McGinn ont été les autres marqueurs des favoris de la foule. Oskar Lindblom a relancé les Flyers en troisième période en profitant de l’attaque à cinq pour réduire l’écart à un but. Slavin et McGinn ont scellé l’issue du match en marquant chacun dans un filet désert en fin de rencontre.

Petr Mrazek a repoussé 30 tirs devant la cage des vainqueurs tandis que Cam Talbot a réalisé 27 arrêts pour les Flyers.