Les mots dits du samedi

Carotte indigeste

La dictée de samedi dernier (huit fautes) : À tous les mercredi, Hortense doit porter son enfant à la garderie. En retard à matin, elle a rapidement revêtue sa jupe carrottée et sa blouse bleue verte. La dictée corrigée : Tous les mercredis, Hortense doit conduire son enfant à la garderie. En retard ce matin, elle a rapidement revêtu sa jupe à carreaux et sa blouse bleu-vert. 1- Les compléments qui expriment la périodicité (tous les mercredis... tous les jours, etc.) n’acceptent pas la préposition à. 2- Les noms des jours de la semaine prennent un s au pluriel. 3- On ne peut utiliser le mot porter pour signifier amener, conduire ou reconduire quelqu’un quelque part. 4- Ce matin, évidemment. 5- Le pronom « elle » est le sujet du verbe revêtir (forme verbale à la voix active) : elle a revêtu... Un verbe à la voix passive, une forme à la voix pronominale exigeraient l’accord : elle a été revêtue, elle s’est revêtue (de quelque chose). 6- Carotter signifie faire un carottage, soit un prélèvement de forme cylindrique (une carotte) dans un terrain. 7-8- Quand deux adjectifs de couleur qualifient un même mot, ils sont invariables et sont habituellement reliés par un trait d’union.

Bêtises nocturnes

« Elles se sont dit ou elles se sont dites », demandent Philippe S. et une lectrice, F. Arel. Posons-nous la question suivante : se dire est-il employé dans le sens de « dire à soi-même » ou cette forme verbale veut-elle signifier « se déclarer ». Quand se dire signifie « se dire à soi-même, avoir une idée », le participe passé « dit » demeure invariable puisqu’il n’y a pas d’objet direct devant le verbe, « se » étant complément d’objet indirect. Exemples : Elle s’est dit qu’elle devrait changer de décor. Ils se sont dit qu’il valait mieux ne pas s’opposer à son désir. Mais quand se dire a plutôt le sens de « se prétendre, se présenter comme, se déclarer », le pronom personnel « se » devient un complément direct avec lequel s’accorde le participe passé « dit ». Exemples : Elle s’est dite fatiguée. Ils se sont dits déçus. Elles se sont dites enthousiastes. Enfin, le participe passé s’accorde avec le sujet quand se dire a le sens de « avoir été dit ». Exemple : Bien des bêtises se sont dites cette nuit. « Rouvrir ou réouvrir », demande Louis B. Réponse : rouvrir, soit ouvrir de nouveau (ce qui a été fermé). Mais on parle d’une réouverture. Exemple : la réouverture du pont a allégé le trafic.

La dictée de la semaine

Ce texte contient 7 fautes.

Les accusés s’attendent à ce que leurs soit accordé le bénifice du doute par le juré et que ces derniers rendent un verdict de non culpabilité, ce jeudi.

Corriger s’il y a lieu

Les timbres coûtent un dollar et demi chaque.

Françoise s’habille toujours pareille.

Les lettres mêlées

G A N T V A T RA X E

Définition : Qui est excessif. Quel est ce mot ?

Réponses

La dictée : Les accusés s’attendent à ce que leur soit accordé le bénéfice du doute par le jury et que ce dernier rende un verdict de non-culpabilité, jeudi. Corriger s’il y a lieu : Les timbres coûtent un dollar et demi chacun. Françoise s’habille toujours pareil. Les lettres mêlées : Extravagant.