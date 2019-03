Les Remparts à une victoire de la 2e ronde

«Il faut gagner un match à domicile et il faut que ce soit le prochain, sinon il n’y en aura pas d’autres.» Les joueurs des Remparts de Québec ont saisi le message lancé par Patrick Roy à l’issue du quatrième match et ils ne sont plus qu’à une victoire d’atteindre la deuxième ronde éliminatoire pour la première fois depuis 2015 après s’être occupés des Mooseheads de Halifax par 4-2, samedi soir, lors du cinquième épisode au Centre Vidéotron.

Les Remparts pourront donc stopper temporairement les activités des hôtes du tournoi de la coupe Memorial en l’emportant lors du sixième duel de cette série huitième de finale qui aura lieu lundi soir (18h, HAE) au Scotiabank Centre de Halifax. L’entraîneur Éric Veilleux voudra éviter de revivre le scénario de 2012 où ses Cataractes de Shawinigan avaient été éliminés au deuxième tour alors qu’ils s’apprêtaient à accueillir le gratin du hockey junior canadien. Résultat : 31 jours de congé forcés.

L’attaquant des Remparts, Édouard St-Lauren,t a brisé les reins des Orignaux en trompant la vigilance d’Alexis Gravel d’un tir entre les jambières sur un lancer de punition à 11 :34 du troisième engagement.

Début sur les chapeaux de roues

Même sans marquer en première période, les Remparts ont imposé leur rythme durant les 20 premières minutes de jeu. Ils ont ouvert la marque à la 30e seconde de la période suivante sur un but accordé à retardement à la reprise vidéo à Matthew Grouchy, qui a déjoué Alexis Gravel sur un tir des poignets dans la lucarne en jeu de puissance.

Les Remparts ont continué à accentuer la pression sur leurs adversaires qui sont tombés dans le sceau de l’indiscipline à plusieurs reprises dans le match. Le défenseur Pierre-Olivier Lacombe a doublé l’avance des siens à l’aide d’un plomb avant que Pierrick Dubé en rajoute quelques instants plus tard.

McIsaac expulsé

À la mi-match, les Mooseheads avaient à peine décoché 10 tirs sur la cage défendue par Carmine-Anthony Pagliarulo.

Comble de malheur pour les hommes d’Éric Veilleux : le défenseur Jared McIsaac a porté un coup de coude au visage de Spencer Blackwell après le but de Dubé, ce qui lui a valu une pénalité majeure en plus d’une expulsion. Après deux réussites sur le jeu de puissance, Québec a cependant échoué dans sa tentative d’ajouter à son avance.

Un but de Raphaël Lavoie en fin de première a remis les visiteurs dans le coup, mais une bulle au cerveau du capitaine Antoine Morand, qui a asséné un coup de bâton au gardien des Remparts, a freiné à ce qui s’apparentait à un début d’élan de leur part.