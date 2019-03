Philippe B fait son cinéma avec Nous sommes gold

Après un flirt prolongé avec la musique classique, l’auteur-compositeur-interprète folk Philippe B renoue non seulement avec sa terre natale, mais aussi avec ses premières amours rock, la trame sonore de Nous sommes Gold, film signé Éric Morin.

Artistes variés

★★★★

Nous sommes Gold

TRAME SONORE ET PERSONNAGE

Nous sommes Gold, le film, raconte le retour au bercail de Marianne (Monia Chokri), dix ans après une catastrophe minière lui ayant arraché ses parents. Elle en profite pour retrouver des amis – dont un survivant de la tragédie – avec lesquels elle avait formé Gold, un groupe rock.

Bien que l’œuvre se déroule dans une ville fictive, le drame a été filmé en partie à Rouyn-Noranda, lieu de naissance du cinéaste Éric Morin et de Philippe B (qui signe également la musique de Chasse au Godard d’Abbittibbi, film précédent du réalisateur). Toute est dans toute, donc.

RETOUR AUX SOURCES

Sans nécessairement s’inspirer de Gwenwed (groupe rock pop de Rouyn-Noranda rassemblant aussi B et Morin), Gold l’accompagnerait bien sur une liste d’écoute.

Mené par Monia Chokri et Emmanuel Schwartz (qui lui donne la réplique également dans le film), Gold propose un rock garage plus ancré dans la « coolitude » que la virtuosité ou un désir assumé de déjouer son style musical de prédilection (ce que B fait toutefois avec le folk). À titre de références, disons que les amateurs d’Interpol et les nostalgiques de Joy Division y trouveront leur compte.

À DIFFÉRENTS DEGRÉS

Au premier degré, la trame sonore Nous sommes Gold est un album consciemment à l’état brut, mais surtout agréable et qui s’apprécie même détaché du film.

En réfléchissant toutefois aux implications de la musique au sein du drame au fil des écoutes — un peu comme Beck l’a fait avec les chansons de Sex Bob-Omb pour la comédie Scott Pilgrim vs. The World —, l’œuvre devient infiniment plus intéressante.

Bref, à débusquer !

Megadeth

★★★

Warheads On Foreheads

Après 35 ans – plus ou moins – de carrière, Megadeth balance ce mois-ci une septième compilation de ses succès et celle-ci est particulièrement massive : 35 chansons en tout. Pour les collectionneurs, l’objet vaut évidemment le détour. Pour les autres, toutefois, Warheads On Foreheads ne comporte aucune exclusivité ou surprise. Dommage. Considérons Warheads On Foreheads comme un (gigantesque) en-cas en attendant la parution du 16e album de la troupe culte qui sera dévoilé d’ici la fin de l’année.

Désirée

★★★ ½

Madeleine

Artiste remarquée lors de son passage à La Voix en 2016, Désirée dévoile finalement un premier album, très convaincant de surcroît. Au programme : pop rock riche en synthés – le goût du jour, en effet –, mais évitant le piège de l’éthérique. En effet, ce qui distingue la chanteuse et pianiste de sa cohorte est sa voix rauque et son interprétation inspirée (parfois trop, comme sur son succès Nos amours à la craie, par exemple), mais aussi sa propension vers les mélodies dynamiques et rythmées. Considérez-moi comme agréablement surpris.

Belle Grand Fille

★★★ ½

Maille par maille

Est-ce l’âge ? Est-ce le cœur qui s’émiette au fil du temps ? Et pourtant, bien que – dès la première écoute – Maille par maille aurait tout pour me faire fuir (pop pianotée, textes un brin trop fleur bleue à mon goût, et j’en passe), le premier maxi de l’auteure-compositrice-interprète et gagnante de Ma première place me garde en haleine. Certains textes sont fleur bleue, certes, mais surtout bien ficelés et interprétés avec brio. Idem pour les mélodies qui surfent souvent sur la mince ligne séparant l’accrocheur du sacchariné. Du chocolat chaud pour l’âme, disons.

Coup de coeur

JENNY LEWIS

★★★★ ½

On The Line

Bien que l’album de rupture est quasi un passage obligé, rares sont les artistes qui le livrent avec autant de brio que l’auteure-compositrice-interprète rock folk Jenny Lewis qui revient ici à la charge cinq ans après The Voyager (2014), son troisième LP solo. Aussi vulnérable que forte, On The Line est riche en constats, musiques, collaborations (de Ringo Star à Beck... ainsi que le tristement célèbre Ryan Adams) et – surtout – en textes trash, imagés et poétiques à souhait. Ça se lit et ça s’écoute bien même ! Sûrement le meilleur disque en carrière de la chanteuse.