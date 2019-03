Procès de l’ancien otage canadien Joshua Boyle: son ex-femme a décrit l’enfer dans lequel il l’aurait maintenue

OTTAWA | Caitlan Coleman, qui a porté plainte contre son mari, Joshua Boyle, peu après leur retour au pays après avoir passé des années comme otages en Afghanistan, a expliqué devant la cour le genre de violence dont elle a été victime pendant des mois.

Au cours de deux jours de témoignage cette semaine au procès de Boyle, à Ottawa, Mme Coleman a décrit les règles strictes que son mari lui imposait, en tant que mère et en tant que femme, et comment elle était punie en cas de non-respect de ces règles.

Elle devait notamment s’assurer que leurs trois enfants aient un petit déjeuner, qu’ils prient et qu’ils aient fait leur lit avant 8 h.

Elle devait aussi prendre des douches froides, étant donné que Boyle croyait que cela fait croître la libido, dormir nue, «planifier des séances de sexe intéressantes» deux fois par semaine et s’assurer que Boyle ait 14 éjaculations par semaine.

Elle a raconté, lors de son témoignage vidéo fait à partir d’une autre salle du palais de justice parce qu’elle a demandé de ne pas être dans la même pièce que son ex-mari, qu’une fois elle n’a pu lui faire avoir le nombre d’éjaculations requis et qu’il l’a frappée violemment sur les fesses avec le manche d’un balai.

«Après cela, il m’a prise dans ses bras et m’a dit de faire mieux la prochaine fois», a dit Mme Coleman.

Une autre fois, alors qu’elle refusait de s’adonner à du sexe anal en suggérant qu’elle allait le quitter en emmenant les enfants, Mme Coleman a dit à la cour qu’«il est devenu extrêmement fâché». «Il m’a frappée. Mon visage.»

Boyle, a-t-elle expliqué, l’a par la suite attrapée et lancée sur le sol, lui disant qu’elle ne pourrait pas partir. Puis, il l’a attachée et l’a pénétrée, refusant de la détacher jusqu’à ce qu’elle lui promette de rester calme pendant 30 minutes.

La femme a raconté qu’elle était certaine qu’il finirait par la tuer.

Caitlan Coleman, une Américaine, a finalement porté plainte contre Boyle. Ce dernier a été arrêté et a comparu au début janvier sous plusieurs accusations, dont voies de fait, agression sexuelle, séquestration et menace de mort.

Boyle a plaidé non coupable aux accusations.

Mme Coleman, Boyle et leurs enfants étaient rentrés au Canada en octobre 2017 après avoir été retenus en otage pendant cinq ans en Afghanistan. Les faits reprochés à Boyle se seraient produits à Ottawa après leur retour au Canada, soit entre la mi-octobre et la fin décembre 2017.

Lundi, Mme Coleman doit parler de la soirée au cours de laquelle son ex-mari a été arrêté.