Retour en Abitibi

Ancien batteur d’un groupe rock alternatif, le cinéaste Éric Morin a puisé en partie dans sa propre expérience de musicien pour écrire son nouveau film, Nous sommes Gold, qui relate les retrouvailles entre trois amis dans la trentaine qui ont jadis évolué au sein d’un même band, dans une petite ville minière d’Abitibi.

Comme il avait fait avec son premier long métrage, Chasse au Godard d’Abbittibbi, qui était basé sur la visite du mythique cinéaste français Jean-Luc Godard à Rouyn-Noranda en 1968, le réalisateur Éric Morin s’est donc de nouveau inspiré de son Abitibi natal pour écrire ce nouveau film.

Tourné à Montréal et en Abitibi, Nous sommes Gold relate le parcours de Marianne (Monia Chokri), une bassiste faisant carrière dans un groupe rock de renommée internationale, qui doit retourner dans son patelin en Abitibi pour assister à une commémoration soulignant le 10e anniversaire d’une catastrophe minière ayant provoqué la mort de ses parents et de plusieurs autres habitants du village.

Sur place, elle en profitera pour renouer avec Kristoff (Emmanuel Schwartz) et Kevin (Patrick Hivon), ses amis d’enfance avec qui elle formait jadis le groupe rock Gold. Et elle s’apercevra que même si dix années se sont écoulées, la tragédie a laissé des séquelles importantes sur les habitants de son village natal, notamment sur Kevin, qui est le seul survivant de la catastrophe.

Comme les personnages de son film, Éric Morin a grandi en Abitibi où il a commencé à jouer de la musique avec des amis d’enfance au sein d’un groupe rock alternatif. En arrivant à l’âge adulte, il a choisi de venir vivre à Montréal pendant plusieurs années, avant de retourner habiter pendant sept ans dans sa région natale avec sa petite famille, sur le bord d’un lac.

Photo courtoisie, Fun Films

« Le fait de retourner vivre là-bas avec ma famille dans un contexte très différent de ma jeunesse m’a permis d’être très à l’écoute de la façon dont beaucoup de gens vivent en Abitibi », explique le cinéaste qui est de retour à Montréal depuis deux ans.

« J’ai perçu la vie en Abitibi de façon très différente de quand j’étais jeune. Je le vivais comme un adulte et je rencontrais des gens différents avec toutes sortes de points de vue différents. J’ai donc essayé de créer dans mon film des personnages qui représentaient ces points de vue là, même si j’ai une opinion assez précise sur la présence des minières en Abitibi. Je voulais brosser un portrait qui était plus général et qui montrait le pour et le contre. Un portrait qui allait surtout ouvrir un débat. Parce que quand tu habites en Abitibi, si tu ouvres l’oreille comme il faut et que tu portes attention à ce qui se passe, tu réalises que tout est relié aux mines indirectement.

« J’ai aussi voulu utiliser ce territoire pour le filmer de façon poétique, ajoute-t-il. Je voulais que ce soit clair que c’était une fiction, pour que les gens de l’Abitibi ou d’ailleurs le reçoivent comme quelque chose de poétique et non de documentaire. »

Un band crédible

La musique a évidemment occupé une place importante dans la création de Nous sommes Gold, et ce, dès l’écriture du scénario. Pour la conception des chansons du film, Éric Morin a d’ailleurs fait appel au musicien Philippe B., son ancien comparse du groupe rock Gwenwed.

« On a approché la musique du film comme si on créait un band, indique Éric Morin. Avant même d’avoir terminé l’histoire, je voulais que l’aspect musical soit crédible. J’ai trop souvent été dérangé par des films musicaux où ce n’était pas crédible et où les acteurs avaient l’air de poser.

« Au début, on avait même le rêve que les trois acteurs choisis puissent jouer leurs propres instruments. Finalement, ça n’a pas été le cas. Mais le principal membre de Gold est joué par Emmanuel Schwartz qui sait jouer de la guitare et qui a une voix prenante qui fonctionnait bien avec le style de musique. Ç’a donné une sorte de crédibilité au band. Monia et Patrick ont fait quant à eux un bon travail d’appropriation de leurs instruments. »

Nous sommes Gold a pris l’affiche hier à Montréal et à Québec après avoir été présenté pendant deux semaines au Cinéma Paramount à Rouyn-Noranda. Éric Morin tenait à présenter son film.

« Les gens à qui j’ai parlé en Abitibi ont été très touchés par le film. Je crois que ç’a touché quelque chose de très enraciné en eux. J’ai senti une écoute sans jugement et sans position idéologique ou politique. Je suis content parce que les gens ont reçu le film pour l’histoire qu’il raconte. »

► Le film Nous sommes Gold a pris l’affiche hier.