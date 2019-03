Saison frustrante pour Ehlers

WINNIPEG | S’il n’avait pas raté un filet complètement ouvert jeudi soir pour assommer les Islanders, Nikolaj Ehlers n’aurait peut-être pas tenu le même discours en évaluant sa quatrième saison dans la LNH.

Une campagne un tantinet frustrante pour le surdoué danois âgé de 23 ans. Un lent départ en octobre et une blessure l’ayant tenu à l’écart du jeu durant près de deux mois, en janvier et février, ont refroidi ses ardeurs.

Samedi matin, dans le vestiaire des Jets après l’entraînement, Ehlers ne ruminait pas du noir, mais il aurait souhaité une saison différente. Certains disent que le neuvième choix au total du repêchage de 2014 s’en met trop sur les épaules.

« J’ai connu mes hauts et mes bas. Mais oui, j’ai traversé plus de bas que je l’avais prévu. Ce n’est vraiment pas l’année à laquelle je m’attendais, a soufflé celui qui traverse une période à sec de cinq matchs.

Depuis ma blessure, on dirait que je ne suis pas capable de reprendre mon rythme et d’amener mon jeu où je voudrais qu’il soit, a-t-il ajouté sans être en mesure de mettre le doigt sur ce qui ne va pas à son goût. J’essaie et je fais tout pour revenir en force. Mais il faut que ça arrive rapidement, car les séries commenceront bientôt. »

Depuis son retour au jeu, le 22 février, l’ailier a marqué quatre buts et ajouté quatre aides en 18 matchs. Il n’a apporté aucun changement à son style de jeu. Son entraîneur Paul Maurice ne l’a pas changé.

« Durant quelques matchs, tout se déroule bien. Je patine comme j’en suis capable. Je crée des jeux et je fais de l’espace sur la patinoire. Et parfois, trop souvent à mon goût, rien ne fonctionne. Je m’efforce de retrouver mon niveau de jeu. Ce n’est pas un manque de travail ou de volonté. Je veux vraiment retrouver ce sentiment de fierté sur mon jeu après un match. »

L’entraîneur-chef confiant

Le pilote des Jets ne s’en fait pas avec son poulain. Maurice sait qu’il retrouvera sa touche, ce n’est qu’une question de temps. Il a d’ailleurs fait une comparaison avec Dustin Byfuglien, qui est revenu au jeu, samedi soir.

« Quand un joueur manque un bon bout du calendrier, le retour n’est pas évident. C’est le cas avec les jeunes. Un vétéran comme Buff (Byfuglien) ne prendra que quelques matchs pour retrouver son synchronisme.

Le cas est différent pour les jeunes, qui prennent plus de temps. Nikki (Ehlers) doit retrouver son rythme, c’est très important. S’il avait marqué récemment, il évaluerait ses performances différemment. Mais ce n’est pas le cas, donc il prétend qu’il n’est pas à la hauteur, a relaté l’entraîneur-chef d’expérience dirigeant un jeune noyau d’attaquants.

Constance recherchée

Tous mes jeunes joueurs ont traversé de bonnes et mauvaises séquences. On voudrait qu’ils poursuivent leur séquence, mais c’est formateur. Nikki apprend à devenir plus constant. Plus jeune, on savait qu’il allait être bon en marquant dans un match sur sept. Maintenant, il en veut plus et nous en demandons plus de lui », a expliqué Maurice. Et s’il n’avait pas manqué ce filet quasi désert l’autre soir, qui a ensuite coûté une défaite par un but, il serait probablement heureux de sa saison. »

Derrière les Mooseheads

Même s’il n’a pas le temps dans sa poche en cette fin de saison endiablée dans la division centrale, Ehlers jette un œil sur la série opposant ses Mooseheads de Halifax aux Remparts de Québec chez les juniors. Orignal un jour, orignal toujours ! Celui qui a porté l’uniforme de 2013 à 2015 suit les Orignaux depuis qu’il a quitté la LHJMQ.

Il n’a pas compris comment ils ont réussi à échapper les deux premiers matchs de la série à Halifax. Mais il les savait solides pour revenir à la charge.

Cette série lui rappelle d’ailleurs de chaleureux souvenirs chez les juniors, estimant que le temps est passé beaucoup trop vite.

S’il le peut, il tentera de rejoindre d’anciens coéquipiers lors du tournoi de la Coupe Memorial à Halifax en mai. Tout dépend de la longévité des Jets en séries.