Survivre à l’horreur du Rwanda

Né dans une famille où le père était tutsi et la mère hutu, Albert Nsengimana est le seul survivant d’une famille de neuf enfants – tous des garçons. Lors du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, en 1994, ses frères aînés ont été tués. Son père n’a pas survécu non plus. Albert a assisté au meurtre de quatre de ses frères et sa propre mère a livré ses deux petits frères au bourreau qui a mis fin à leurs jours. Il témoigne de cette tragédie qui dépasse tout entendement dans Ma mère m’a tué.

Albert est le septième fils d’une famille rwandaise où le père était tutsi et la mère hutu.

Sur un ton très simple, il décrit comment son enfance a basculé dans l’horreur lorsque les génocidaires hutus ont entrepris d’exterminer ceux qu’ils surnommaient « les serpents », les Rwandais de l’ethnie tutsie.

Ce qu’il décrit dans son livre est d’une horreur incompréhensible. Après avoir été témoin du meurtre de quatre de ses frères, alors qu’il n’avait que sept ans, Albert a tenté de prendre la fuite et d’échapper aux assassins qui écumaient la région.

En retournant dans la famille maternelle, il a appris que le chef d’une brigade de mercenaires chargé de le tuer était son propre cousin. Ses propos sont glaçants.

« [...] ma mère a demandé à l’homme de la maison : “Où se trouvent les tueurs ?” Il a répondu : “Est-ce que tu amènes ce petit pour qu’on le tue aussi ?” Sans broncher elle a répondu : “Oui”. »

Par miracle, et parce que son bourreau était « fatigué de tuer », le petit Albert a eu la présence d’esprit de se sauver.

Et par miracle encore, il a échappé à tous les tueurs qui massacraient les Tutsis, les uns après les autres. Il a été témoin de nombreuses scènes d’horreur.

Enfant des rues

Après le génocide commis contre les Tutsis, sa mère a été emprisonnée et Albert s’est retrouvé sans famille. Il a erré deux ans dans les rues.

Après plusieurs années difficiles, il a pu retourner à l’école, avec l’aide d’une Québécoise, Mme Hélène Cyr. Cette survivante de la tragédie de l’École Polytechnique a participé à la fondation d’une école au Rwanda.

Au prix de nombreux efforts, et en dépit des traumatismes, Albert a fini par décrocher un diplôme universitaire.

Témoigner de ce qu’il a vécu lui a demandé beaucoup de courage. « Écrire fait partie du processus de guérison. Ça m’aide à rester fort », dit-il en entrevue téléphonique de la maison d’Hélène Cyr, au Rwanda.

« C’était très difficile. Je pleurais beaucoup parce que tellement de scènes me revenaient à l’esprit. Mais quand j’ai commencé à écrire, j’étais décidé à écrire ce qui s’était passé au Rwanda, à dire la vérité. J’ai surmonté des épreuves. Les gens qui vont me lire se sentiront peut-être moins seuls pour traverser leurs propres épreuves. J’aimerais leur dire de se servir de mon livre comme un témoignage, et de ne jamais baisser les bras. »

► Albert Nsengimana sera à la Grande Bibliothèque de Montréal le 6 avril à 18 h, dans le cadre de l’événement Génocide au Rwanda, 25 ans déjà.