Testez vos connaissances sur les tiques

Nous sommes de plus en plus sensibilisés à la maladie de Lyme et aux tiques. Elles sont de plus en plus présentes dans l’environnement. Les tiques posent des risques pour la santé des animaux de compagnie aussi bien que pour celles des humains.

En ce mois national de la sensibilisation aux tiques, voici un petit quiz, juste pour vous.

Quiz Les tiques sont actives dès que la température extérieure atteint 4 °C. Vrai Faux Vrai.

Quand la température extérieure atteint et dépasse 4 °C, les tiques redeviennent actives et sont alors à la recherche d’un hôte sur lequel s’accrocher pour prendre un repas de sang. Quand la température extérieure atteint et dépasse 4 °C, les tiques redeviennent actives et sont alors à la recherche d’un hôte sur lequel s’accrocher pour prendre un repas de sang. Au Québec, la tique à pattes noires, aussi appelée la tique du chevreuil, est la seule tique qui peut transmettre la maladie de Lyme par sa morsure. Vrai Faux Vrai.

Il y a d’autres espèces de tiques au Québec, mais seule la tique du chevreuil (ou tique à pattes noires) peut être infectée par la bactérie responsable de la maladie de Lyme et la transmettre à un humain ou à un chien lors de son repas de sang. Il y a d’autres espèces de tiques au Québec, mais seule la tique du chevreuil (ou tique à pattes noires) peut être infectée par la bactérie responsable de la maladie de Lyme et la transmettre à un humain ou à un chien lors de son repas de sang. Toutes les tiques à pattes noires sont porteuses de la maladie de Lyme. Vrai Faux Faux.

Ici, au Québec, environ 15 % des tiques sont infectées par la bactérie Borrelia burgdorferi, responsable de la maladie de Lyme. Ce chiffre devrait malheureusement augmenter dans les années à venir… Ici, au Québec, environ 15 % des tiques sont infectées par la bactérie Borrelia burgdorferi, responsable de la maladie de Lyme. Ce chiffre devrait malheureusement augmenter dans les années à venir… Les tiques ne transmettent pas d’autres maladies que la maladie de Lyme aux humains et aux animaux. Vrai Faux Faux.

Les tiques sont des vecteurs de plusieurs maladies chez les humains et les animaux. Les tiques qui présentent les risques les plus importants pour la santé de nos animaux de compagnie sont la tique à pattes noires (également appelée tique du ­chevreuil), la tique américaine du chien et la tique sanguine. Les tiques sont des vecteurs de plusieurs maladies chez les humains et les animaux. Les tiques qui présentent les risques les plus importants pour la santé de nos animaux de compagnie sont la tique à pattes noires (également appelée tique du ­chevreuil), la tique américaine du chien et la tique sanguine. Si je vois une tique sur mon animal, je dois la retirer le plus tôt possible pour éviter la transmission de maladies comme la ­maladie de Lyme. Vrai Faux Vrai.

Il faut que la tique morde et s’alimente sur l’animal pendant au moins 24 à 48 heures avant que la transmission de maladies véhiculées par les tiques se ­produise. Il est donc essentiel de bien surveiller le pelage de votre animal et de retirer les tiques rapidement. Il faut que la tique morde et s’alimente sur l’animal pendant au moins 24 à 48 heures avant que la transmission de maladies véhiculées par les tiques se ­produise. Il est donc essentiel de bien surveiller le pelage de votre animal et de retirer les tiques rapidement. Si mon chien est mordu par une tique à pattes noires infectée, il pourrait développer des symptômes de la maladie de Lyme en seulement quelques jours. Vrai Faux Faux.

Chez le chien, les symptômes se manifestent généralement entre 2 et 5 mois après la morsure d’une tique infectée. Ces symptômes peuvent inclure fièvre, léthargie, enflure des ganglions lymphatiques et arthrite. Le chien aura généralement une ou des boiteries, ou encore de la difficulté à marcher. Chez le chien, les symptômes se manifestent généralement entre 2 et 5 mois après la morsure d’une tique infectée. Ces symptômes peuvent inclure fièvre, léthargie, enflure des ganglions lymphatiques et arthrite. Le chien aura généralement une ou des boiteries, ou encore de la difficulté à marcher. Partagez votre résultat sur Facebook

Comment enlever une tique sur mon animal ?

C’est simple ! Voyez le document de l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) en pratique des petits animaux pour savoir comment le faire en 10 étapes faciles : amvq.quebec