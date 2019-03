Tout inclus de la semaine: rénover pour mieux charmer

C’est désormais chose faite : à l’été 2017, le tout-inclus a fermé ses portes pour quatre longs mois afin de tout repenser et de tout refaire, des piscines aux restaurants et aux chambres, en passant par la longue promenade en bois le long de la plage. La facture a été salée, à hauteur de 45 millions $. Le résultat est tout aussi époustouflant.

Le complexe pour adultes, disposé parallèlement à la plage, est divisé en deux sections distinctes : d’un côté, la section ordinaire ; de l’autre, la section Excellence Club, qui permet de jouir de nombreux privilèges, tels qu’une section complètement privée, avec un restaurant, un bar, deux piscines et une petite partie de la plage. Cette section est plus tranquille, notamment parce qu’elle accueille seulement les clients de 186 chambres Excellence Club, dans cinq bâtiments.

L’autre section compte huit bâtiments, disposés le long d’une piscine tout en longueur. Entre les deux sections se trouvent les parties communes, soit la réception de l’hôtel, les restaurants et les bars.

Le fait que le complexe soit situé parallèlement à la plage, et non en profondeur, permet d’offrir aux clients un nombre conséquent de suites avec vue sur la mer et un long front de mer avec chaises longues disposées sur la plage.