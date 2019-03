Un cirque s’installe dans le Bas-Saint-Laurent

Elyme Gilbert, un ancien du Cirque Éloize et du Cirque du Soleil, a suscité l’intérêt d’artistes qui ont travaillé à travers le monde, avec son projet unique.

Les artistes se livreront à des prouesses sur une paroi rocheuse de plus de 60 pieds.

« Ça a vraiment un côté unique. Par exemple, le trapèze sera accroché sur la paroi et les artistes vont grimper sur la roche. Ce sera vraiment un beau défi pour les artistes », dit l’idéateur Elyme Gilbert.

Une fois qu’ils auront passé la billetterie, les spectateurs se mettront dans l’ambiance en marchant sur un sentier dans la nature, animé par des éclairages et des artistes. Puis, des numéros de trapèze, de filet aérien, de mât chinois et de funambulisme, entre autres, seront présentés, avec la présence de deux musiciens en direct.

Le Cirque de la Pointe-Sèche s’est concrétisé rapidement. Le fait que M. Gilbert et sa conjointe soient propriétaires du terrain de Saint-Germain-de-Kamouraska où le cirque est situé a permis d’éviter que le projet s’étire dans le temps.

« Ça a rallié beaucoup de monde. À un moment, nous étions 25 à ramasser des branches sur le terrain. Sans ces gens-là qui se sont approprié le projet, on n’en serait pas là », ajoute M. Gilbert.

Les artistes et ceux qui ont conçu le premier spectacle sont pour la plupart des connaissances de M. Gilbert, lequel a veillé pendant plus de 10 ans sur le domaine aérien des spectacles du Cirque du Soleil, en plus d’assurer la sécurité au travail sur l’ensemble des sites de tournées.