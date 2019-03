Un emploi à la retraite

Encouragés par les nouvelles mesures fiscales visant à accroître leur participation au marché du travail, les retraités étaient nombreux vendredi à « magasiner » un emploi de rêve auprès des 227 employeurs présents à la Foire de l’emploi de Québec.

Rino Thibault de Beauport, qui a travaillé à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus comme préposé aux bénéficiaires pendant 35 ans, est prêt à effectuer un retour le marché du travail, à l’âge de 72 ans.

« Je suis venu voir. C’est la première fois que je regarde pour me trouver un petit boulot pour passer le temps. Je m’ennuie un peu », a-t-il confié au Journal.

« Les premières années de la retraite, ça va. C’est les vacances, mais, après un certain temps, le monde se cherche », a renchéri M. Thibault.

Des visiteurs comme lui, Le Journal en a croisé plusieurs vendredi à la Foire de l’emploi, qui vise à pourvoir 13 000 postes.

On l’a vu lors du dépôt des budgets provincial et fédéral, les travailleurs expérimentés sont de plus en plus sollicités, dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre.

En 2018, le taux d’emploi chez les 60 ans et plus au Québec s’élevait à 20,8 %, soit 4,4 % moins qu’en Ontario. Si le taux d’emploi de ces travailleurs rattrapait celui observé en Ontario, le Québec compterait 89 300 travailleurs additionnels, ce qui n’est pas rien.

Par contre, le marché du travail est-il prêt à les accueillir ? Selon l’Organisation internationale du travail, l’âge et le sexe sont les principaux motifs évoqués de discrimination liée au travail.

Des obstacles

À 55 ans, Karen, qui préfère taire son patronyme, affirme avoir distribué plus de 80 curriculum vitae depuis un an. Elle a été convoquée à une dizaine d’entrevues, sans résultat. Désillusionnée, elle est convaincue que son âge joue contre elle.

« On ne le dit pas directement, mais on le voit. Un employeur m’a déjà dit qu’il avait choisi quelqu’un de plus habile sur les réseaux sociaux. Ils veulent être diplomates, mais il y a de la discrimination au niveau de l’âge », dit-elle.

Les mentalités changent, observe Maude Mercier-Larouche, conseillère en acquisition de talents pour le Groupe Perspective.

« Précédemment, les employeurs préféraient embaucher une main-d’œuvre qui était beaucoup plus jeune pour les faire grandir dans l’entreprise. Aujourd’hui, il y a une conscience plus éveillée chez les employeurs à embaucher de la main-d’œuvre de 55 ans et plus et de la main-d’œuvre étrangère », explique Mme Mercier-Larouche.

La réticence à embaucher des travailleurs expérimentés varie selon le secteur d’activité et la nature du poste.

Dans le secteur des jeux vidéo, par exemple, les jeunes ont sans doute plus de facilité à naviguer. Par contre, s’il s’agit d’un rôle stratégique, l’expérience sera davantage valorisée.

Efforts

« Comme firme de recrutement, cela peut arriver que l’on présente des candidatures de 55 ans et plus, et que l’on sente une réticence. On est là pour sensibiliser les employeurs à cette main-d’œuvre qui peut être extrêmement intéressante, en plus de l’allègement fiscal. »

Rappelons que la CAQ prévoit un montant de 892 M$ sur cinq ans pour la prolongation de carrière des personnes de 60 ans et plus.