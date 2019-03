Un pas de plus pour Sean Monahan et les Flames

Ayant récolté quatre points dans la victoire de 6 à 1 des Flames de Calgary face aux Ducks, vendredi soir à Anaheim, l’attaquant Sean Monahan a permis à son équipe de faire un pas de plus afin de terminer au sommet de l’Association de l’Ouest.

Monahan, qui a conclu sa soirée avec deux buts et autant de mentions d’aide, a notamment récolté un point sur le jeu de puissance, étant complice de James Neal sur le troisième filet des Flames.

«Il faut produire en supériorité numérique et c’est spécialement le cas pour moi, a indiqué Monahan, cité sur le site web des Flames. J’ai marqué plusieurs de mes buts sur le jeu de puissance. De mettre la rondelle dans le filet, c’est énorme et ça aide à retrouver notre confiance. On regarde devant et ces deux points au classement sont particulièrement importants.»

Monahan compte 33 buts depuis le début de la saison, dont 12 en supériorité numérique. Les Flames, qui conservent un taux d’efficacité de 20,4% sur le jeu de puissance, éprouvaient toutefois certaines difficultés récemment avec l’avantage d’un homme.

Déjà 103 points au classement!

Quoi qu’il en soit, la formation de Calgary compte maintenant 103 points au classement après 78 matchs. Advenant des défaites des Jets de Winnipeg et des Sharks de San Jose samedi soir, les Flames pouvaient d’ailleurs s’assurer de finir en première position dans l’Ouest. D’une manière ou d’une autre, ça ne semble être qu’une question de temps avant que le tout soit confirmé.

En dominant l’Association de l’Ouest, Monahan et ses coéquipiers feront face à la deuxième équipe repêchée au premier tour des séries éliminatoires. L’Avalanche du Colorado, assurément un adversaire à la portée des Flames, occupe présentement cette position.

Âgé de 24 ans, Monahan est le deuxième meilleur pointeur de son équipe depuis le début de la saison, avec 80 points. Seul Johnny Gaudreau (94 points) le devance tandis qu’Elias Lindholm et Matthew Tkachuk, avec respectivement 78 et 76 points, le suivent de près. Évidemment, le vétéran défenseur Mark Giordano est également au cœur des succès des Flames, cette saison. Il a pour sa part inscrit 73 points, dont 17 buts, en 76 matchs joués.