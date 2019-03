«Une équipe tissée serrée» –Phillip Danault

Les joueurs du Canadien avaient unanimement affirmé la veille du match qu’ils voulaient rebondir après leur contre-performance contre les Blue Jackets de Columbus deux jours plus tôt.

« Nous formons une équipe tissée serrée qui a toujours cru en ses chances de participer aux séries éliminatoires. On a surpris bien du monde au cours de la saison et on l’a encore prouvé contre les Jets. »

– Phillip Danault

Il n’a pas été aussi occupé que le gardien adverse Connor Hellebuyck (43 tirs contre 24), mais le gardien du CH a été solide quand les Jets ont menacé, surtout en troisième période.

« C’est assurément l’un de nos meilleurs matchs de la saison. Ça ne pouvait arriver à un meilleur moment. Nous sommes encore en vie et il faut déjà penser à la prochaine rencontre. »

– Carey Price

Il a été une bougie d’allumage contre son ancienne équipe avec quatre lancers et un but inscrit en avantage numérique dès l’engagement initial.

« Nous connaissions l’enjeu de cette rencontre et nous avons bien répondu à l’appel. L’important, c’était de faire les choses simplement et d’éviter les erreurs. »

– Joel Armia

Même s’il a été limité à deux tirs au but, le grand défenseur du CH a lui aussi contribué à cette victoire précieuse en jouant un peu plus de 20 minutes.

« Cette victoire est le résultat d’un effort d’équipe. Le fait de n’avoir écopé d’aucune punition a minimisé les chances des Jets de marquer. »

– Shea Weber