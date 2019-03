Alexander Ovechkin à la chasse aux records

En inscrivant ses 50e et 51e buts de la saison samedi, le capitaine des Capitals de Washington, Alexander Ovechkin, a prouvé une fois de plus qu’il figurait parmi les meilleurs marqueurs de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Auteur d’un doublé dans une victoire de 6 à 3 contre les Lightning à Tampa, Ovechkin a atteint ce prestigieux plateau pour la huitième fois. Seuls Mike Bossy et Wayne Gretzky y sont parvenus plus souvent (neuf fois).

Par ailleurs, il est le troisième joueur le plus âgé à faire bouger les cordages à 50 reprises à 33 ans et 194 jours, après Johnny Bucyk (à 35 ans et 327 jours avec les Bruins de Boston en 1970-1971), et Jaromir Jagr (à 34 ans et 62 jours avec les Rangers de New York en 2005-2006).

«Cinquante buts à huit reprises, c’est remarquable, a lancé son entraîneur-chef Todd Reirden, selon le site officiel de l’équipe. Cette année, il a marqué de plein de façons différentes. Nous sommes si privilégiés d’avoir ce joueur à Washington. C’est un talent générationnel. Nous sommes gâtés à Washington assurément, mais la Ligue nationale l’est aussi. Je suis vraiment heureux pour lui, parce qu’il travaille fort et qu’il le mérite.»

Pas terminé

Ovechkin poursuit par ailleurs son ascension vers le sommet du classement au chapitre des buts dans l’histoire du circuit. Son doublé de vendredi lui a permis de prendre seul le 13e rang devant Brendan Shanahan, avec 658 réussites. Prochaine cible: Luc Robitaille, auteur de 668 buts.

En avantage numérique, Ovechkin a déjà rejoint Robitaille, avec 247 filets. Les deux légendes sont au quatrième rang. Et Reirden croit que c’est loin d’être terminé.

«C’est bien mérité pour plusieurs raisons différentes. C’est un joueur accompli et c’est évidemment une année phénoménale au cours de laquelle il a atteint plusieurs plateaux importants, et ça va continuer pour quelques années.»

«Il a ce don pour trouver le fond du filet. S’il peut rester en santé comme c’est le cas depuis le début de sa carrière, qui sait jusqu’où il peut aller?»

Le principal intéressé semble en effet encore au sommet de sa forme et surtout, il est encore passionné par son sport.

«Il semble avoir encore beaucoup de plaisir, et c’est dans cet état d’esprit que tu es à ton mieux, a avancé Reirden. Il apprécie beaucoup l’équipe et maintenant, il y a un lien particulier avec [la conquête de la coupe Stanley] l’année dernière.»

«Il a grandi pour devenir un joueur modèle pour les jeunes joueurs de cette ligue. J’espère qu’il y a encore plusieurs saisons de 50 buts à venir pour lui!»