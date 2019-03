Concernant l’éducation sexuelle à l’école

Ayant enseigné l’éducation sexuelle dans les écoles de 1985 à 1997, je suis ravie d’apprendre son retour et j’espère qu’on ne laissera pas les parents religieux empêcher leurs enfants d’y puiser des connaissances qui leur serviront toute leur vie. À cet égard, je fais mien un commentaire de madame Denise Bombardier : « La religion et le sexe sont un cocktail explosif où les femmes ont tout à perdre. Les trois religions monothéistes (juive, islamique et chrétienne) ont une histoire commune qui diabolise le corps des femmes, seul responsable de la chute spirituelle de l’homme. »

Le tout symbolisé par Ève qui a tendu la pomme, fruit défendu, à Adam. Pour cela, elle et ses descendantes seront condamnées à accoucher dans la douleur. Du pape aux curés, la sexualité est une honte, un péché dont la femme est coupable. Alors qu’un évêque ou des curés veuillent s’infiltrer dans le débat de l’enseignement sexuel à l’école en conseillant aux parents catholiques de retirer leurs enfants de cet enseignement est une aberration.

De 1985 à 1997, notre CLSC avait formé des équipes de deux professionnels (TS et infirmière) pour offrir un cours conçu à l’aide d’illustrations et de conseils fournis par des sexologues expérimentés. Aux petits du primaire on proposait deux rencontres visant à les mettre en garde de façon claire et imagée contre les abus dans la famille et hors de la famille, ainsi que des moyens pour demander de l’aide en cas de besoin.

À partir de la sixième année, les quatre rencontres prévues au programme visaient à parler de l’anatomie et de la physiologie des filles et des garçons ainsi que des rapports entre les sexes. Il nous arrivait aussi, à l’occasion, de parler de cas d’intimidation.

Ces cours furent appréciés et permirent de protéger certains enfants tout en favorisant la connaissance et l’acceptation de soi. Je ne saurais dire pourquoi ils ont été abolis. À l’époque, plusieurs professeurs disaient ne pas se sentir confortables d’aborder ce sujet avec les élèves, et c’est pareil encore aujourd’hui. C’est pourquoi l’engagement de sexologues, infirmières, travailleurs(euses) sociaux(ciales) devrait être prévu en conséquence.

Encore aujourd’hui, beaucoup de parents empêtrés dans leurs croyances religieuses pensent que leurs enfants apprendront ça sur le tas, comme eux l’ont fait. Je terminerai en disant que les parents sont les premiers responsables de leurs enfants, mais qu’ils ne sont pas les seuls responsables puisque leurs enfants ne leur appartiennent pas. Les accompagnateurs qu’ils sont devraient apprendre à partager la tâche éducative de leurs enfants avec tous ceux et celles qui œuvrent auprès d’eux pour en faire de meilleurs citoyens.

Henriette Yergeau

Je partage votre avis et j’espère que ce projet ira de l’avant malgré certaines voix discordantes. J’aime aussi votre commentaire sur la nécessité du partage de la tâche éducative des enfants par leurs parents. Comme on dit en Afrique : « Il faut un village pour élever un enfant ».