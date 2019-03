Dans nos archives: un défilé de la coupe Stanley... le 1er avril

Il y a 30 ans, le 1er avril 1989, plusieurs milliers de personnes ont assisté dans les rues de Québec à un défilé de la coupe Stanley organisé par la station radiophonique FM-93, à l’occasion de la journée du poisson d’avril.

Le défilé était alors ouvert et fermé par « Me Imbut ». L’événement avait attiré presque autant de gens que le match de hockey au Colisée, une défaite de 5 à 4 contre les Bruins de Boston.

Avec seulement 61 points et 27 victoires en 80 matchs, Québec terminait pour la première fois au dernier rang du classement général de la LNH. En pleine saison, l’entraîneur Jean Perron avait pris la relève de Ron Lapointe, atteint d’un cancer.

Foule importante

En signe de moquerie, le défilé des « Nordindes » sur la Grande Allée avait attiré une grosse foule. Les animateurs du Zoo, l’équipe de la station numéro un, s’étaient bien amusés en ce 1er avril 1989.

Pendant plus d’une heure, une vingtaine de chars, des personnages, une fanfare et une télédiffusion en direct à la télé communautaire composaient la parade. Un bourreau « qui coupait la tête des Nordindes », des supporteurs avec des sacs bruns sur la tête et une voiture de golf complétaient le tableau. Le défilé s’est déroulé sans problème, bien escorté par la police de Québec.

À l’occasion du 1er avril, les gens de FM-93 avaient organisé une émission sous l’eau et une autre sur la Lune au cours des deux années précédentes.

Photo d'archives

Marcel Aubut mécontent

Le directeur de la station, Claude Thibodeau, avait pris avec un grain de sel les démarches entreprises par Me Marcel Aubut pour empêcher l’activité.

« Ils ont tout tenté pour nous mettre des bâtons dans les roues, mais ça n’a pas marché », avait-il lancé.

Malheureusement pour les Nordiques, la saison suivante fut encore pire avec 12 victoires en 80 matchs.

– Texte et recherche : Jean-François Racine et Stéphane Doré