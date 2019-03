Le double denim ou le «canadian tuxedo»

Les tendances jeans de la saison sont nombreuses et ne comptent plus la coupe slim (ajusté au niveau des jambes) ! Dans un lavage « bleu moyen », la coupe droite, les tailles hautes (mom jeans et paper-bag), les modèles cargos et les jambes évasées frôlent les chevilles. Du même coup, ils subliment toutes les silhouettes tout en dévoilant une partie fine du corps, et que l’ourlet soit franc, effiloché ou retroussé importe peu. Ce qui est encore plus dans l’air du temps que les modèles de jeans, c’est le port du Canadian tuxedo, l’agencement de deux pièces de denim. Photo courtoisie, Levi’s

C’est Levi’s qui a baptisé cet ensemble après que le chanteur Bing Crosby se soit vu refuser l’entrée dans un hôtel de Vancouver, car il portait des jeans. Nous étions en 1951 et le denim n’était pas considéré comme une tenue respectable. Le géant du jean a saisi l’opportunité et conçu un tuxedo dans la matière de la maison pour le chanteur international.

Le coup de marketing a eu un tel impact que le nom est resté. Voici quelques interprétations du Canadian tuxedo en version 2019, qui peut parfois prendre une autre forme que le complet de denim. Photo AFP

Pour le défilé Métiers d’art de Chanel, Kaia Gerber a fait la promotion du Cana­dian tuxedo rehaussé d’écussons de denim et assorti d’une ceinture western et de bijoux en cristaux. Photo courtoisie Photo AFP

Alessandra Ambrosio et Rita Ora ont poussé la tendance en jouant les trois pièces en denim, dont la pièce centrale est le cache-poussière. Diesel revisite le blouson en mouton renversé, alors que John John enduit ses pièces d’une peinture métallique. Photo courtoisie

À l’instar de ce look Levi’s d’Emily Ratajkowski, des nuances de gris se coordonnent bien à des accessoires imprimés serpent. Photo AFP Photo Marc Piasecki

Gigi Hadid a choisi l’originalité d’une combinaison et d’une veste en denim vert menthe ! Alors que sa sœur, Bella Hadid, incarne une pin-up pour True Religion. Photo courtoisie

Jaden Smith est un ambassadeur du denimartsy­­­, sérigraphié et taché de peinture. De passage à Paris il s’est arrêté chez MSFTs, arborant un look du collectif. Photo courtoisie

Une grande chemise et un jean large s’alignent dans la tendance. Notez cet ensemble Nanushka pour les beaux jours, comme le porte Hailey Baldwin.

Photo courtoisie

Vêtue de cette tenue Gucci, Lucy Boynton fait passer le denim en mode raffiné.

Photo Getty Images, Jeff Spicer

La mannequin Jourdan Dunn réussit à insuffler un certain chic à un jean cargo agencé à une veste d’un bleu plus pâle.

Fashion Preview

Photo courtoisie, Pierre-Antoine Cormier

La semaine dernière à la Fashion Preview de Montréal, Maripier Morin était comme toujours dans le coup. Vêtue d’une création noire Markantoine, elle a lancé : « J’ai toujours eu un faible pour les looks full denim. Ce sont mes préférés. En plus, ce look est déconstruit et street, mais hyper féminin en même temps ». Photo courtoisie

Antoine Pilon, Faust O’Salem et Catherine Brunet étaient aussi présents pour encourager le designer. « Markantoine, c’est comme de la famille. J’aime ce qu’il fait parce qu’il comprend les nouveaux codes, à la fois modernes et jeunes. Il a un super imaginaire », déclare Antoine Pilon. C’est en ouvrant la housse que lui avait remise Markantoine que Catherine a su ce qu’elle allait mettre pour l’événement. « C’est tout à fait dans son esthétique. Je suis comme une sorcière gothique western, surtout à cause du chapeau de cowboy », déclare la comédienne. Photo courtoisie