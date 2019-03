Le Drakkar tentera d’en finir avec les Wildcats

BAIE-COMEAU | De retour devant ses partisans, le Drakkar de Baie-Comeau tentera d’en finir avec les Wildcats de Moncton, lundi soir, sur la patinoire du centre Henry-Leonard.

En avance 3-2 dans cette série huitième de finale, les patineurs nord-côtiers ont eu une belle occasion d’expédier leurs adversaires du Nouveau-Brunswick en vacances lors de ce match numéro six.

Après avoir divisé les honneurs des deux premiers duels à domicile, les membres de l’équipage sont revenus en force, à Moncton, en inscrivant deux triomphes sur trois sur une glace étrangère.

«Les gars ont fait le travail en allant chercher deux grosses victoires sur la route. Ce n’est toutefois pas terminé et il faut profiter au maximum de la présence de nos supporteurs», a commenté le pilote du navire Martin Bernard.

L’entraîneur-chef a aussi rappelé qu’il fallait continuer de respecter la structure établie. «Rien ne sert de trop vouloir en faire. Les joueurs doivent rester calmes et garder le focus afin de bien exécuter tous les détails», a ajouté le dirigeant, qui sera toutefois privé d’un rouage important.

Victime d’une mise en échec violente lors du dernier match, le Russe Yaroslav Alexeyev (commotion cérébrale) sera sur la touche après avoir foncé tête première dans la bande.

Chassé pour cinq minutes et expulsé de la rencontre à la suite de son geste (donner de la bande), le défenseur des Wildcats, Aleksi Anttalainen a subi les foudres du comité de discipline, qui l’a suspendu pour trois matchs. Récidiviste, il avait écopé d’une sentence de cinq parties la saison dernière.

Element est prêt

Inspirés par leurs deux récents conquête au Centre Avenir, les vikings du navire sont évidemment gonflés à bloc et souhaitent poursuivre sur leur lancée victorieuse devant leurs partisans.

«C’est certain qu’il va y avoir de l’ambiance et il faudra bien canaliser nos énergies et tirer le maximum de leur présence. Nous avons la chance de finir le travail à la maison et il faut en profiter», a précisé l’attaquant Shawn Element.

Auteur du but gagnant en prolongation lors du match numéro trois et un des quatre marqueurs de son club dans le récent gain de 5-2, le robuste numéro 22 se démarque par son jeu physique, mais également pas sa contribution offensive.

«C’est le fun de pouvoir contribuer en attaque, mais l’important est de bien s’impliquer dans les deux sens. La série devient de plus en plus physique, on se hait de plus en plus et, personnellement, j’adore ce style de jeu. Plus ça va continuer, plus vous allez me voir aller», a assuré l’homme fort de 18 ans.