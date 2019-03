L’officier le plus âgé des Forces canadiennes, un Montréalais, meurt à l’âge de 101 ans

L’officier des Forces canadiennes le plus âgé et comptant le plus grand nombre d’années de service, un Montréalais du nom de David Hart, est décédé mercredi dernier à l’âge de 101 ans.

La Défense nationale et les Forces armées canadiennes ont publié un communiqué dimanche afin de souligner son apport et sa «vie hors du commun au service du Canada».

Le colonel honoraire Hart est né le 7 juillet 1917 à Montréal. Diplômé de l’école de comptabilité de l’Université McGill en 1945, il s’est par la suite lancé en affaires dans ce domaine où il a continué de travailler toute sa vie. Son bagage en comptabilité l'a en outre aidé à obtenir plusieurs postes importants dans diverses organisations, dont chez Citizen Canada Limited où il a été président de 1969 à 1976.

David Hart s’était enrôlé dans la réserve en 1937. Il a, plus tard, été envoyé en Royaume-Uni et en France, à Dieppe, en l’occurrence, pendant la Deuxième Guerre mondiale.

«À titre d’opérateur aux communications durant la Deuxième Guerre mondiale, le colonel honoraire Hart, qui était alors sergent, a reçu la Médaille militaire britannique (MM) de la bravoure des mains de Sa Majesté, le roi George VI, au palais de Buckingham, peut-on lire dans le communiqué. Les actes qui lui ont valu cette médaille ont eu lieu sur le champ de bataille, durant le raid sur Dieppe, en 1942, le jour le plus sanglant de l’histoire militaire canadienne durant la Deuxième Guerre mondiale.»

Après la guerre, M. Hart s’est joint à la Réserve des transmissions de l’Armée de terre et a éventuellement été promu au grade de lieutenant-colonel en 1961, commandant par la suite le 11th Signal Regiment.

«Il a quitté le service actif en 1965, mais a continué de servir de façon continue à différents postes honoraires jusqu’à sa mort», ont souligné la Défense nationale et les Forces armées.

En 2017, l’Armée avait organisé une cérémonie commémorative marquant ses 80 années de service.

Son service funèbre a eu lieu ce dimanche à la Maison funéraire Paperman & fils de la rue Jean-Talon Ouest, à Montréal.