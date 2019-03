Logistique sans précédent pour les procédures judiciaires

Les préparatifs en vue du procès de l’auteur de la tuerie de la grande mosquée de Québec, survenue le 29 janvier 2017, ont nécessité le plus gros déploiement logistique et les plus imposantes mesures de sécurité au palais de justice de Québec. Le procès n’a finalement pas eu lieu, car Alexandre Bissonnette a plaidé coupable et a été condamné à l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération avant 40 ans. La sentence a été portée en appel. Le Journal a rencontré la shérif de la division de l’appel de Québec, Roxanne Beaumont, dont le rôle est de constituer et d’encadrer le jury pendant un procès.